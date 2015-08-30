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رئيس اتحاد الكرة السابق: فشلت في الصلح بين الأهلي والزمالك.. الأمر يحتاج للأمم المتحدة

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رئيس اتحاد الكرة السابق: فشلت في الصلح بين الأهلي والزمالك.. الأمر يحتاج للأمم المتحدة رئيس اتحاد الكرة السابق: فشلت في الصلح بين الأهلي والزمالك.. الأمر يحتاج للأمم المتحدة

علق سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة السابق مازحا على الخلافات الموجودة بين الأهلي والزمالك في الفترة الحالية بأن الأمر يحتاج للأمم المتحدة من أجل حله.

وتسعى كافة أطراف المنظومة الرياضية المصرية لإقامة مبادرة صلح بين القطبين في ظل الاحتقان الموجود في الآونة الأخيرة خاصة مع أزمة اللاعب أحمد الشيخ.

وقال زاهر في تصريحات لقناة (الحياة):"أنا على علاقة قوية بمحمود طاهر رئيس الأهلي".

وأضاف "تحدثت معه وأخبرته بأن المشكلة ليست في شخصه وإنما في الإعلام المنتمي للأهلي أو الزمالك".

وأردف "حاولت الصلح بين الناديين لكنني لم أستطع فلجأت إلى خالد عبد العزيز وزير الرياضة".

وأتم مازحا "المباريات المقبلة قد تكون كثيرة بين الفريقين سواء محليا أو قاريا، الأزمة تحتاج للأمم المتحدة ليتم حلها".

شاهد تصريحات زاهر

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فيديو اليوم السابع