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نفوق 2000 كتكوت فى حريق مزرعة دواجن بالبحيرة

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نفوق 2000 كتكوت فى حريق مزرعة دواجن بالبحيرة نفوق 2000 كتكوت فى حريق مزرعة دواجن بالبحيرة
شب قبل قليل حريق هائل بمزرعة دواجن بناحية قرية الضهرية دائرة مركز إيتاى الباود بالبحيرة .

انتقلت قوات الحماية المدنية، وتبين نشوب حريق بمزرعة دواجن مبنية بالطوب الأبيض ومسقوفة بالأخشاب وقش الأرز، ملك "أسامة السعيد أبو اليزيد أبو الروس" حاصل على دبلوم صناعة ومقيم بذات الناحية، وتم السيطرة عليه وإخماده "دون حدوث إصابات".

نتج عن ذلك احتراق سقف المزرعة وكمية من الأعلاف ونفوق عدد (2000 ) كتكوت.

بسؤال مالك المزرعة قرر بمضمون ما تقدم.. وعلل سبب الحريق لحدوث ماس كهربائى داخل المزرعة ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك، وتحرر المحضر 10567/2015 إدارى المركز .

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مصر 365