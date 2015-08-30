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أهالى قرية بالشرقية يطالبون بإنشاء مدرسة ابتدائية

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أهالى قرية بالشرقية يطالبون بإنشاء مدرسة ابتدائية أهالى قرية بالشرقية يطالبون بإنشاء مدرسة ابتدائية
طالب أهالى قرية جزيرة النص مركز فاقوس بمحافظة الشرقية، المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، بسرعة بناء مدرسة ابتدائية بالقرية .

وقال باهى محمد سليمان مبروك من أهالى القرية، إن القرية تعداد سكانها تخطى 50 ألف نسمة وهى قرية حدودية واقعة بين مراكز الحسينية وأولاد صقر فاقوس، مما جعلها معدومة الخدمات.

وأضاف أن أبناءنا التلاميذ يتكدسون داخل حجرات مدرسة جزيرة النص الإعدادية، والتى تحوى 8 فصول دراسية وقوة تلاميذ المدرسة الابتدائية بها بلغ 600 تلميذ وتلميذة، مما يجعل كثافة الفصل الواحد يزيد عن 75 تلميذا وتلميذة، مما يؤثر بالسلب على تعليمهم ناهيك عن تفشى الأمراض المعدية والمتوطنة نتيجة كثافة الفصول العالية.

وأضاف محمد عبد الله السيد تمراز من أهالى القرية وولى أمر، أن تلاميذ المدرسة الابتدائية يدرسون فترة مسائية طوال عام الدراسة، لأن الفترة الصباحية تكون من نصيب طلاب المرحلة الإعدادية.

وأشار إلى أنه تم تخصيص مساحة 18 قيراطا من أراضى أملاك الدولة بالقرية لإنشاء مدرسة ابتدائية تخدم أبناء القرية والقرى المجاورة لها بقرار رقم 499 لسنة 1999 ومن وقتها ولم يتم الإنشاء،
>واشتكينا مرارا وتكرارا لكل المسئولين والذين جعلوا أذنا من طين والأخرى من عجين ولم يعيرونا أى اهتمام وظلت شكوانا حبيسة الأدراج.

وطالب الجميع المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم والدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية بسرعة إدراج المدرسة وبدء إنشائها رحمة بالأهالى وأبنائهم.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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