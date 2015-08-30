بالصور.. الأقصر تستعد لانطلاق معرض الساقية لكنوز الفن والإنتاج الحرفى

تستعد محافظة الأقصر، خلال أيام قليلة، لانطلاق "معرض الساقية لكنوز الفن والإنتاج الحرفى"، والذى يعتبر هو أول معرض دائم للحرفيين بمحافظة الأقصر، والذى انطلقت شارة البدء فى تجهيز المنطقة التى ستحوى المعرض فى قرية الساقية بالمحافظة.

وقال شحاتة بخيت الشاطر، رئيس النقابة العامة للفنون والصناعات التقليدية والحرف الشعبية، "أشكر أهل الأقصر الكرام وأرحب بكل إنسان وطنى يعشق مصرنا الحبيبة لنحمى تراثنا وننتج ونستهلك إنتاجنا دون وسيط نتكامل ونشغل بعض لتظل مصر سلة غذاء العالم وخير شغلنا يعود لنا ونحيى فنوننا وحرفنا ونجودها لنصل للاكتفاء الذاتى، ونغزوا العالم بفننا وإنتاجنا الحرفى واليدوى والتراثى فهيا نعمل معا".

وأضاف بخيت، المسئول عن المعرض، "كنا ومازالنا بصدد عمل قاعدة بيانات لكافة الحرفيين والموهوبين والعاملين بالحرف اليدوية والصناعات التقليدية والشعبية، للاستعانة بهم فى المشاركة فى حدث هام يتم الإعداد له من الآن حتى يخرج للنور بشكل جيد ويليق بهؤلاء الذين أخذوا علي عاتقهم مسئولية الحفاظ على تاريخنا وتراثنا الأصيل هذا الحدث إجمالاٌ وسنوافيكم بمستجداته تفصيلاُ فيما بعد عبارة عن معرض دائم للحرف اليدوية كافة بقرية الساقية هذا المعرض يعد الأول من نوعه بمحافظة الأقصر، الذى سيضيف لها الكثير وسيضيف لأصحاب الحرف بما يساعدهم فى فتح سوق جديدة لمنتجاتهم تساعدهم على هذه الحياة المتكلفة".

وكان قد عقد اجتماع تحضيرى للمعرض أول أمس بالقرية مع المستشار شحاته بخيت الشاطر رئيس النقابة العامة للفنون والحرف الشعبية والصناعات التقليدية، وحضور فريق العمل وهم كل من عثمان العريان مدير مكتب جريدة شباب النيل بالأقصر، والمدير التنفيذى لجمعية التنمية الريفية المتكاملة بأصفون، وعبد الله حسين المدير المالى بالمحافظة، ومحمد العمدة رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء مصرى والطالب أحمد عوض ابن الثانوية العامة الذى أعد بحثا لمشروع يساهم فى مضاعفة إنتاج الكهرباء.



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