رئيس مدينة رأس البر ينفى تناقص أعداد رواد المصيف بعد زيادة رسوم الدخول

نفى محسن عزيز رئيس مدينة رأس البر لـ"اليوم السابع"، ما تردد عن تأثر رحلات اليوم الواحد القادمة إلى مصيف رأس البر، بسبب تطبيق القيمة الجديدة للكارتة على بوابة رأس البر.

وأضاف، أن جميع الرحلات والسيارات القادمة إلى المصيف دخلت المدينة دون أدنى مشكلة، والبعض فقط كان يستفسر عن القيمة الجديدة، وفى النهاية يتقبلها لأن المتحصلات ستعود بالنفع على المدينة والمحافظة ككل.

كما أكد رئيس المدينة، أن الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط، قد وافق على تطبيق نظام الاشتراكات تسهيلاً على المواطنين المقيمين داخل المحافظة ومدينة رأس البر، ومن لهم محلات تجارية أو وحدات سكنية داخل المدينة، حيث يكون الاشتراك للسيارة الملاكى التى تحمل لوحات للمحافظات الأخرى بقيمة 50 جنيهًا لمدة أربع أشهر، وستقوم الوحدة المحلية بإصدار كارنيه الاشتراك فور تقدم المواطن بالطلب.

وكان بعض أصحاب المحال والكافيتريات وعمال الخدمات برأس البر اشتكوا من أن تطبيق قيمة كارتة الدخول الجديدة لمدينة رأس البر، أدت إلى عودة بعض الرحلات من على البوابات وامتنعت عن دخول المدينة، لافتين إلى أن الكثافة العددية لرواد المدينة قد تناقصت خلال الأيام الماضية.

وكان مجلس مدينة رأس البر قد قرر زيادة رسوم الدخول على البوابات لتنشيط صندوق دعم المصيف، وإعادة استغلال هذه المبالغ فى خدمة المصيف.