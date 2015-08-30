بروفيسور سعودي يحصل على جائزة عالمية في المسؤولية الاجتماعية

أُعلن في المؤتمر العالمي الثالث والعشرين لطب الجلدية في فانكوفر بكندا اسم البروفسور خالد بن محمد الغامدي فائزاً بجائزة عالمية للمسؤولية الاجتماعية في مجال طب الجلدية لعام 2015 عن مبادرة جمعية فأل الخيرية والتي يرأس مجلس إدارتها.

وتم تسليم الجائزة في هذا المؤتمر، والذي يعد الأعرق والأكبر في مجال طب الأمراض الجلدية وتقوم بتنظيمه الرابطة العالمية لجمعيات طب الجلدية وحضره أطباء الجلد من جميع أنحاء العالم.

البروفسور خالد بن محمد الغامدي الفائز بالجائزة هو استشاري الجلدية والليزر وزراعة الشعر بجامعة الملك سعود والمشرف على كرسي أبحاث البهاق ورئيس مجلس إدارة جمعية البهاق الخيرية.

وقد تم منح الجائزة للبروفسور الغامدي ممثل مشروع جمعية البهاق الخيرية وهي أول جمعية في الوطن العربي تعنى بدعم مرضى البهاق ولها نشاطات متنوعة منها الأنشطة التوعوية وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لمرضى البهاق في المملكة.

وتُمنح جائزة المسؤولية الاجتماعية كل عام لخمسة فائزين حيث يتم اختيار فائز واحد عن كل قارة وتعطى لأفضل المبادرات الاجتماعية التي تهدف إلى مساعدة مرضى الجلدية لاستعادة تقديرهم لأنفسهم وتحسين جودة حياتهم.

وللجائزة ثلاثة فروع هي: فرع تثقيف المرضى وتزويدهم بالدعم اللازم للوقاية من الأمراض الجلدية، وفرع تحسين الجودة الجسمية والنفسية وتقدير الذات للمرضى، وفرع تزويد المرضى بأفضل السبل للوصول إلى الرعاية الصحية اللازمة.