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تقرير - انتهى المسلسل.. دي خيا إلى ريال مدريد

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تقرير - انتهى المسلسل.. دي خيا إلى ريال مدريد تقرير - انتهى المسلسل.. دي خيا إلى ريال مدريد

أفادت صحيفة (إندبندنت) الإنجليزية بأن نادي ريال مدريد الإسباني توصل لاتفاق مع فريق مانشستر يونايتد بشأن انتقال الحارس ديفيد دي خيا.

وأشارت الصحيفة إلى اتفاق الناديين على انتقال الدولي الإسباني إلى الفريق الملكي مقابل 40 مليون يورو.

وأكدت الصحيفة أن التقارير الصادرة من العاصمة الإسبانية ومن مدينة مانشستر تشير إلى ثقة ريال مدريد في الحصول على خدمات اللاعب قبل انتهاء سوق الانتقالات الحالية يوم الثلاثاء المقبل.

ويأتي هذا مخالفا لتصريحات المدرب الهولندي لويس فان جال الذي أكد أن فريقه لن يبيع الحارس دي خيا على الرغم من إبعاده عن المباريات لقلة تركيزه لرغبته في الرحيل إلى مدريد.

ويأمل فريق الشياطين الحمر في التعاقد مع الحارس الهولندي جاسبر سيليسين، لاعب نادي أياكس، بعد اقتراب دي خيا من الرحيل إلى الميرنجي.

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