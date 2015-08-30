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جنوب الوادي تشارك بفعاليات أسبوع شباب الجامعات

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جنوب الوادي تشارك بفعاليات أسبوع شباب الجامعات جنوب الوادي تشارك بفعاليات أسبوع شباب الجامعات

أعلن الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي، أن الجامعة ستشارك بفعاليات اسبوع شباب الجامعات الذي يقام خلال الفترة 12 الى 17 سبتمبر المقبل بجامعة قناة السويس بالعديد من الأنشطة الرياضية والفنية والاجتماعية والثقافية .

 

و اضاف الدكتور حفني اسماعيل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ان الجامعة ستشارك في النشاط الرياضي في منافسات العاب الكرة الطائرة و السلة واليد و ألعاب القوى للطلاب و تنس الطاولة طلاب و طالبات كما تشارك الجامعة في مسابقة ذوي الاحتياجات الخاصة في السباحة و تنس الطاولة و رفع الاثقال .

 

وأشار الى المشاركة في النشاط الاجتماعي في مجالات الشطرنج و الطالب المثالي و الطالبة المثالية و العمل الاجتماعي وفي النشاط الثقافي تشارك الجامعة في انشطة حفظ القرآن الكريم و مسابقة الثقافة الاسلامية و دوري المعلومات ومجلات الحائط و الشعر الفصحى و العامي و المراسل التليفزيوني و في النشاط العلمي في مجال افضل ابتكار و في النشاط الفني في الكورال و الموسيقى و الفنون الشعبية .

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