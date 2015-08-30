الصحة : مشروع المستشفى النموذجي لا يعني مزيدًا من الرخام لواجهة المستشفيات

قال الدكتور عادل عدوي وزير الصحة: إن مشروع المستشفيات النموذجية بالمحافظات هو أحد المشروعات القومية الهامة لتطوير القطاع الصحي في مصر كونه مثلاً سيحتذى به في كافة المستشفيات على مستوى الجمهورية، جاء ذلك خلال اجتماعه أمس السبت ٢٩-٨-٢٠١٥ مع رؤوساء قطاعات الوزارة ومديري المديريات الصحة بالمحافظات ومديري المستشفيات التي وقع عليها الإختيار لوضع الإطار التنفيذي للمشروع، والذى يهدف إلى خلق نموذج ناجح للخدمة الطبية الحكومية بكل محافظة خلال 6 شهور، وتقديم خدمة صحية أفضل تتميز بالإتاحة والجودة والكفاءة وعدم التمييز بين المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية.

> وأشار دكتور حسام عبدالغفار “المتحدث الرسمي لوزارة الصحة” إلى أنه تم عرض ومناقشة الخطة التنفيذية للمستشفيات النموذجية خلال اجتماع اليوم، والتي تشمل عدة محاور أهمها “البنية التحتية” حيث يتم تقييم حالة المنشآت الصحية المختارة لرفع كفائتها وعمل الصيانات اللازمة لها، والاهتمام بــ “النظافة العامة” داخل وخارج المستشفى وذلك بالتنسيق مع المحليات في رفع الإشغالات الموجودة حول المستشفى والتشديد على النظافة العامة بداخلها، وتنمية “القوى البشرية” حيث يتم حصر الاحتياجات من القوى البشرية والتدريب الذي سيتم بالتعاون مع كليات الطب التابعة للمنطقة الجغرافية من خلال المشروع القومي للتدريب والتعليم الطبي المستمر.

وتشمل الخطة أيضاً مراجعة “الأدوية والمستلزمات الطبية” والتأكد من توافر مخزون إستراتيجي لها كافي لمدة لا تقل أبدا عن ثلاثة أشهر ، وتوفير “التجهيزات الطبية والغير طبية” من خلال حصر التجهيزات الطبية اللازمة للتشغيل الأساسي والضروري وتدعيمها وكذلك حصر الواقع الفعلي للأثاث الغير طبي المتهالك وتكهينه واستخدام الأثاث الجديد في أقسام الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية والحسابات والإدارة والإقامة الداخلية ومدخل المستشفى الرئيسي لضمان توحيد الشكل العام واللون والتصميم.

بالإضافة إلى تطبيق معايير “الجودة” بعمل دراسات على المستشفيات المختارة للوقوف على وضعها الحالي ومتابعتها وتطويرها من أجل الوصول لمعايير الاعتماد المصرية، وتقييم إجراءات وسياسات “مكافحة العدوى” وتنفيذ الخطة التحسينية لها. والاهتمام بــ “الرعاية الأساسية” من خلال إعداد الوحدات الصحية النمطية التابعة ومراجعة مدى كفاءتها لتقديم الرعاية الصحية الأولية للمرضى والحرص على التطبيق الجيد لنظام الإحالة بما يكفل تقديم خدمة صحية متميزة وتخفيف العبء على المستشفيات، وتفعيل نظام “الميكنة” لبيانات المرضى لمعرفة أعداد المترددين على المستشفيات للتخصصات الطبية المختلفة ومعدل دوران السرير مما يساعد على توزيع الأطباء والتمريض بصورة تتناسب مع أعداد المرضى، واستبيان حقوق المرضى حيث سيقوم المريض بتحديد مدى رضاؤه عن الخدمة الطبية المقدمة له مما يساهم في تحديد المشكلات والعمل على حلها.

وأخيراً “المتابعة والتقييم” للمستشفيات النموذجية من خلال تشكيل فرق للمتابعة والتقييم من مديريات الصحة بالمحافظات المختلفة مكونة من “مدير الطب العلاجي للمديرية ومدير المستشفيات ومسئول الجودة ومسئول مكافحة العدوى ورئيسة التمريض ومدير إدارة الصيدلة ومفتش مالي وإداري” على أن يكون مرورهم أسبوعياً، فضلاً عن المرور اليومي لمدير المستشفى في الفترات الصباحية والمسائية لمتابعة الأداء، إلى جانب المتابعة والتقييم من خلال الوزارة للوقوف على حسن سير الخطة التنفيذية للمستشفيات النموذجية خاصة في أقسام الطوارئ والرعاية المركزة لها.

هذا، وكانت أعلنت وزارة الصحة يوم الجمعة 21أغسطس2015 إعطاء إشارة البدء فى مشروع المستشفيات النموذجية بالمحافظات، لافتة إلى أنه تم اختيار مستشفيات معهد ناصر ودار السلام وعين شمس العام وأحمد ماهر والمرج والساحل والبنك الأهلى والشيخ زايد آل نهيان والمطرية ومعهد الكبد ومبرة مصر القديمة “بمحافظة القاهرة” والشيخ زايد التخصصى والعجوزة وبولاق الدكرور والوراق وأم المصريين “بمحافظة الجيزة” ومستشفيات ناصر العام وقليوب المركزى وبهتيم للتأمين الصحى “بمحافظة القليوبية” وديرب نجم والأحرار بالشرقية والمحلة العام والمجمع الطبى بطنطا “بمحافظة الغربية” كما تم اختيار مستشفيات كفر الدوار العام ووادى النطرون “بالبحيرة” وشرق المدينة وسبورتنج للتأمين الصحى والعامرية العام “بالإسكندرية” وشرم الشيخ الدولى بجنوب سيناء والأقصر الدولى “بمحافظة الأقصر” ومطروح العام والعلمين والضبعة “بمرسى مطروح” والزهور “ببورسعيد” والغردقة العام “بالبحر الأحمر” ودمياط التخصصى “بدمياط” والمنصورة الدولى “بالدقهلية” وطامية المركزى “بالفيوم” وبنى سويف العام “ببنى سويف” والسويس العام “بالسويس” ومنوف العام “بالمنوفية” والإيمان “بأسيوط” وسوهاج التعليمى “بسوهاج” وأسوان للتأمين الصحى “بأسوان” وقفط المركزى “بقنا” والخارجة العام “بالوادى الجديد” والإسماعيلية العام “بالإسماعيلية” وكفرالشيخ العام “بكفر الشيخ” والمنيا العام “بالمنيا” والعريش العام “بشمال سيناء”.