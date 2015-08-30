الرئيس السيسي يصل سنغافورة في مستهل جولته الآسيوية

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى سنغافورة، فى مستهل جولته الآسيوية، التى تشمل أيضا الصين وإندونيسيا.

وتعد زيارة الرئيس السيسى إلى سنغافورة الأولى من نوعها لرئيس مصرى، كما تواكب احتفال الشعب السنغافورى بالعيد الخمسين للاستقلال، واحتفال البلدين بإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما منذ خمسين عاماً.

ويلتقى الرئيس السيسى خلال زيارته الرئيس تونى تان، ورئيس الوزراء لى هزين لونج، لبحث الاستفادة من خبرة سنغافورة فى عدد من المجالات التى تهتم مصر بتطويرها، ومن بينها إدارة وتطوير الموانئ، وتحسين جودة التعليم العام والفنى، وإدارة الموارد المائية وتحلية المياه.

ومن المقرر أن يقوم الرئيس السيسى أيضا بزيارة مركز هارمونى الإسلامى، وإحدى محطات تحلية ومعالجة المياه التابعة لشركة هايسلاكس.

أ ش أ