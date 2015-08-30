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وصول 46 ألف و 972 طن حديد لميناء الأدبية بالسويس

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وصول 46 ألف و 972 طن حديد لميناء الأدبية بالسويس وصول 46 ألف و 972 طن حديد لميناء الأدبية بالسويس

ميناء الأدبية بالسويس

 يستعد ميناء الأدبية اليوم لاستقبال السفينة اوشن برنس و على متنها 46 ألف و 972 طن حديد لفف قادمة من و السفينة نور و على متنها 2000 طن بضائع عامة قادمة من العقبة .

 ويـستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة 1905 راكب من عمالة خدمة الحجاج و ذلك على متن العبارة القاهرة و على متنها 1036 راكب و 76 سيارة و 4 شاحنة و العبارة مسرة و على متنها 869 راكب و 30 سيارة و 13 شاحنة و السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 78 شاحنة و السفينة الحرية 2 و على متنها 57 شاحنة .

 كما يستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة ايلة و على متنها 240 راكب و 7 شاحنة و 3 باص جيت و السفينة سينا و على متنها 47 راكب و 43 شاحنة كما تغادر العبارة برنسيسة و على متنها 599 راكب و 18 سيارة .

و يشهد ميناء الغردقة اليوم مغادرة العبارة الرياض و على متنها 1028 راكب من العمالة المصرية بدول الخليج و 103 سيارة متجهة الى ضبا .

فيما  يشهد ميناء شرم الشيخ اليوم رحلتى مغادرة و استقبال العبارة نيوتاليس و على متنها 46 سائح إلى و من الكنيسة لممارسة الغوص و الرياضات المائية.

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