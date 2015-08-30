مصدر أمنى يمنى : الانفجار أمام السفارة الأمريكية ناتج عن عبوة ناسفة

صنعاء / أ ش أ /

صرح مصدر أمنى يمنى مسئول فى صنعاء بأن الانفجار الذى وقع مساء أمس أمام السفارة الأمريكية بحى سعوان شرق العاصمة صنعاء ناتج عن عبوة ناسفة شديدة الانفجار وضعت فى بوابة السفارة.

>وأوضح المصدر فى تصريح لوكالة الأنباء اليمنية فى صنعاء التى يسيطر عليها الحوثيون أن الانفجار لم يسفر عنه حدوث أى ضحايا أو إصابات بشرية ، واتهم المصدر المتسببين فى الحادث بمحاولة زعزعة الأمن والاستقرار فى العاصمة صنعاء.

>وكان محمد على الحوثى رئيس اللجنة الثورية العليا التى تحكم صنعاء بموجب الإعلان الدستورى من جانب جماعة الحوثيين قد التقى قبل الحادث بعدد من القيادات الأمنية فى وزارة الداخلية التى يسيطرون عليها وأكد لهم أنه سيتم تقديم كافة متطلباتهم لحفظ الأمن فى العاصمة وسط انتشار عناصر من اللجان الشعبية التابعة للحوثيين بكثرة فى شوارع العاصمة.

>ومن ناحية أخرى أصدر رئيس اللجنة الثورية قرارات بتعيين وكلاء وزارات موالين لهم فى مناصب مرموقة فى وزارتى المالية والخارجية .. ففى وزارة الخارجية تم تعيين وكيل وزارة للشئون المالية والإدارية أما وزارة المالية فجاءت التعيينات لوكلاء وزارة ووكلاء مساعدين لقطاعات الشئون المالية والإدارية والإيرادات والوحدات الاقتصادية ومستشارين للوزارات.

>ويبدو أن هذه التعيينات تأتى فى إطار محاولة جماعة الحوثيين التى تسيطر على الوزارات ضبط النفقات والسيطرة على عمليات الصرف بسبب تراجع الإيرادات فى ظل الأوضاع الحالية ولتدبير الأموال اللازمة للصرف على المجهود الحربى .

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