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هيئة الثورة السورية: مقتل 6 من قوات الاسد بينهم عميد جراء انفجار بدمشق

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هيئة الثورة السورية: مقتل 6 من قوات الاسد بينهم عميد جراء انفجار بدمشق هيئة الثورة السورية: مقتل 6 من قوات الاسد بينهم عميد جراء انفجار بدمشق

دمشق / أ ش أ /


>أفادت الهيئة العامة للثورة السورية (المعارضة) بمقتل عميد وخمسة عناصر أخرى من قوات نظام الرئيس السورى بشار الأسد جراء انفجار عبوة ناسفة زرعتها حركة "أحرار الشام" بالقرب من ساحة العباسيين وسط دمشق.
>ونقلت قناة ( العربية الحدث) اليوم الأحد عن الهيئة قولها إنه تم زرع العبوة الناسفة أسفل سيارة العميد رئيف على حسن وتم تفجيرها.
>من جانب آخر ، أعلنت فصائل المعارضة مقتل وإصابة العشرات من ميليشيا حزب الله اللبنانى وقوات النظام جراء هجوم عناصرها على حاجز مسجد الهدى فى الجبهة الجنوبية لمدينة الزبداني.
>يذكر أن اشتباكات قد اندلعت بين فصائل المعارضة وقوات النظام فى محيط بلدة المنصورة فى سهل الغاب بريف إدلب، فى حين نفذ الطيران الحربى السورى - حسب القناة - غاراته على قرية الفطاطرة، وأماكن أخرى فى قرية شولين بجبل شحشبو، أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص وأضرار مادية كبيرة.
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