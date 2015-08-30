المتمردون فى جنوب السودان يتهمون الجيش بخرق وقف اطلاق النار

اتهم المتمردون فى جنوب السودان الاحد الجيش بخرق وقف اطلاق النار الذى دخل حيز التنفيذ رسميا فى منتصف ليل السبت بموجب اتفاق سلام تم توقيعه مؤخرا، من خلال قصف مواقعهم على طول نهر النيل الابيض.

وقال ديكسون غاتلواك المتحدث باسم المتمردين ان "قافلة عسكرية تضم مركبين وسبعة زوارق مجهزة بمدافع تتنقل بين بور وبانيجار" فى ولايتى جونقلى الشرقية والوحدة الشمالية، واكد ان القافلة "تقصف كلما ترى مواقعنا على ضفة النهر" مضيفا ان "وقف الاعمال العدوانية بدأ فى منتصف ليل السبت لكن الحكومة خرقته".

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