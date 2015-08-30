نوم القيلولة يخفض ضغط الدم ويمنع حدوث النوبات القلبية

مجرد غفوة قصيرة فى منتصف النهار، لا تجدد فقط النشاط وتمنح الحيوية للإنسان، ولكنها يمكن أن تقلل ضغط الدم وتمنع حدوث النوبات القلبية فى المستقبل.

هذا ما أفاد به بحث حديث شارك فيه قرابة 400 رجل وسيدة فى منتصف العمر، حيث تبين أن من اعتادوا الحصول على قسط من نوم القيلولة يوميا بعد الظهر، ساهمت لاحقا فى خفض ضغط الدم لديهم أكثر من أولئك الذين ظلوا مستيقظين خلال اليوم، كما نقلت صحيفة "التليجراف" البريطانية.

وأظهرت نتائج البحث، التى طرحت فى المؤتمر السنوى للجمعية الأوروبية لأمراض القلب فى لندن، أن ضغط الدم، كان لدى الأشخاص الذين تمتعوا بنوم الظهيرة، أقل بعد استيقاظهم من القيلولة وكذلك لاحقا خلال فترة نومهم ليلا.

وأشار أطباء القلب إلى أن هذا الاختلاف الطفيف، حوالى 5%، كان كافيا ليترك أثرا ملحوظا على معدلات النوبات القلبية، حيث اكتشف أن هذه الانخفاضات الصغيرة فى ضغط الدم تقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 10%.

واكتشفت الدراسة أن هؤلاء الذين حصلوا على قيلولة خلال فترة الظهيرة انخفضت لديهم قياسات ضغط الدم بمعدل 5% أقل من أولئك الذين لم يحصلوا على قيلولة الظهيرة، مؤكدة أن الحصول على قسط أطول من نوم القيلولة لمدة تصل إلى ساعة يكون له نتائج أفضل.