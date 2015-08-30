أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 6/4/2017 -
السيسي: «دول الخليج أشقاء وليسوا مجرد جيران.. وأمنهم من أمننا» -
السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية» -
مساء dmc - البدري فرغلي يكشف رقم عجز الموازنة هذا العام .. وأنا ضد الإجراءات الاقتصادية والسياسات -
انخفاض كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - منير سليمان: أصحاب المعاشات لا ينتظرون استرداد أموالهم لأنها غير موجودة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

نوم القيلولة يخفض ضغط الدم ويمنع حدوث النوبات القلبية

Google+ Print
نوم القيلولة يخفض ضغط الدم ويمنع حدوث النوبات القلبية نوم القيلولة يخفض ضغط الدم ويمنع حدوث النوبات القلبية
مجرد غفوة قصيرة فى منتصف النهار، لا تجدد فقط النشاط وتمنح الحيوية للإنسان، ولكنها يمكن أن تقلل ضغط الدم وتمنع حدوث النوبات القلبية فى المستقبل.

هذا ما أفاد به بحث حديث شارك فيه قرابة 400 رجل وسيدة فى منتصف العمر، حيث تبين أن من اعتادوا الحصول على قسط من نوم القيلولة يوميا بعد الظهر، ساهمت لاحقا فى خفض ضغط الدم لديهم أكثر من أولئك الذين ظلوا مستيقظين خلال اليوم، كما نقلت صحيفة "التليجراف" البريطانية.

وأظهرت نتائج البحث، التى طرحت فى المؤتمر السنوى للجمعية الأوروبية لأمراض القلب فى لندن، أن ضغط الدم، كان لدى الأشخاص الذين تمتعوا بنوم الظهيرة، أقل بعد استيقاظهم من القيلولة وكذلك لاحقا خلال فترة نومهم ليلا.

وأشار أطباء القلب إلى أن هذا الاختلاف الطفيف، حوالى 5%، كان كافيا ليترك أثرا ملحوظا على معدلات النوبات القلبية، حيث اكتشف أن هذه الانخفاضات الصغيرة فى ضغط الدم تقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 10%.

واكتشفت الدراسة أن هؤلاء الذين حصلوا على قيلولة خلال فترة الظهيرة انخفضت لديهم قياسات ضغط الدم بمعدل 5% أقل من أولئك الذين لم يحصلوا على قيلولة الظهيرة، مؤكدة أن الحصول على قسط أطول من نوم القيلولة لمدة تصل إلى ساعة يكون له نتائج أفضل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365