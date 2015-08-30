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الخارجية: نرفض أية انتقادات لأحكام القضاء.. و«خلية الماريوت» لا تمس حرية الصحافة

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الخارجية: نرفض أية انتقادات لأحكام القضاء.. و«خلية الماريوت» لا تمس حرية الصحافة الخارجية: نرفض أية انتقادات لأحكام القضاء.. و«خلية الماريوت» لا تمس حرية الصحافة

 أعربت وزارة الخارجية، اليوم الأحد، رفضها الكامل لأية بيانات أو تصريحات صادرة عن جهات خارجية تتعلق بالحكم الصادر فيما يسمى بقضية “خلية الماريوت”، وأعتبرت ذلك تدخلاً غير مقبول في أحكام القضاء المصري يحمل اسقاطات معروفة اسبابها، وخلط متعمد بين حريات نص الدستور المصري علي حمايتها، ومخالفات قانونية صريحة وموثقة تضمنتها حيثيات الحكم الصادر في القضية.

وفي تعقيب للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أكد على أن دولة قانون، ودستورها يصون ويحمي جميع الحقوق والحريات، وأن المحاولات المستمرة لخلط الأوراق للإيحاء بأن الأحكام تستهدف تقييد حرية الصحافة، هي إداعاءات لا تتسق مع الواقع، حيث أن هناك الألاف من الصحفيين المصريين وغير المصريين اللذين يعملون في مصر بحرية تامة ولم توجه إليهم أية اتهامات، مشيراً إلى أن المتهمين في القضية اقترفوا مخالفات قانونية محددة وموثقة استندت إليها هيئة المحكمة.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن مصر دولة عريقة وشعبها على وعي كامل بكافة حقوقه وإلتزماته، وأن من يتبنون مثل تلك الحمالات لديهم الكثير مما يستحق النقد. 

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