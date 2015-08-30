5 سبتمبر.. بدء التسجيل للطلاب الجدد بالتعليم المفتوح بجامعة القاهرة

أعلن مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، فتح باب التقديم للطلاب الجدد للفصل الدراسى الجديد، السبت 5 سبتمبر المقبل، بجميع البرامج المتاحة، بكليات "التجارة، الزراعة، الآداب، دار العلوم، ورياض الأطفال"، طبقًا للقواعد والشروط التى تم إقرارها بمجلس جامعة القاهرة والمجلس الأعلى للجامعات.

وقال الدكتور السيد محمد تاج الدين مدير مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، إن جامعة القاهرة جادة فى اتخاذ إجراءات لتطوير البرامج المتاحة ورفع جودة وكفاءة خريج التعليم المفتوح، وكذلك استحداث برامج جديدة لتلبية احتياجات سوق العمل، وتحقيق مبدأ العدالة والمساواة فى الاستزادة من العلم والمعرفة، وإتاحة فرصة للراغبين فى التعلم وفى رفع مستواهم التعليمى.

وانتهت امتحانات دور يوليو 2015 فى 11 أغسطس 2015، سواء بالقاهرة أو بمقار جامعات الشراكة بالمحافظات، وأدى الامتحانات بكليات التعليم المفتوح نحو 90 ألف طالب وطالبة، ويتوقع الانتهاء من النتائج آخر شهر سبتمبر.