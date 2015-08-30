أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 6/4/2017 -
السيسي: «دول الخليج أشقاء وليسوا مجرد جيران.. وأمنهم من أمننا» -
السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية» -
مساء dmc - البدري فرغلي يكشف رقم عجز الموازنة هذا العام .. وأنا ضد الإجراءات الاقتصادية والسياسات -
انخفاض كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - منير سليمان: أصحاب المعاشات لا ينتظرون استرداد أموالهم لأنها غير موجودة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

علاء عبد المنعم: سأطالب البرلمان بتمكين "السيسى" من تشكيل الحكومة

Google+ Print
علاء عبد المنعم: سأطالب البرلمان بتمكين "السيسى" من تشكيل الحكومة علاء عبد المنعم: سأطالب البرلمان بتمكين "السيسى" من تشكيل الحكومة
قال النائب السابق علاء عبد المنعم، إنه فور فوزه بمقعد فى البرلمان وفى أولى جلسات المجلس سيطالبه بتعديل بعض مواد دستور 2014، والمتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية.

وأوضح عبد المنعم فى تصريحه لـ"اليوم السابع"، أن اولى تلك المواد هى المادة 146 والخاصة بتشكيل ونصها: "يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على ألاكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُد المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل، وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له. فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل".

وأشار عبد المنعم، إلى أن الهدف من التعديل هو منح رئيس الجمهورية الحرية المطلقة فى تشكيل الحكومة بدلا من تقييدها بموافقة البرلمان، مؤكدا أن وضع المادة كما هى فى الدستور يعد عائقا.

وأضاف أن من المواد الخطيرة أيضا فى الدستور والتى يجب تعديلها المادة (156) والمتعلقة بـ الزام المجلس بمناقشة كل القوانين والقرارات التى أصدرها رئيس الجمهورية فى غياب البرلمان، وهو ما سيكون حملا كبيرا على أكتاف البرلمان القادم خاصة وأن عدد القوانين يزيد عن 300 قانون، بحيث يكون التعديل فى صالح منح البرلمان فترة اطول عن تلك المدة المحددة لتسهل على المجلس عمله بحيث تصل المدة إلى 3 أشهر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة

«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة

الأخبار - رئيس الوزراء يؤكد إلتزام الحكومة بتوفير كافة إحتياجات المواطنين من السلع الأساسية

الأخبار - رئيس الوزراء يؤكد إلتزام الحكومة بتوفير كافة إحتياجات المواطنين من السلع الأساسية