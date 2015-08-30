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السيسى يزور مركز الوئام الدينى ومحطة المياه الرئيسية فى سنغافورة اليوم

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السيسى يزور مركز الوئام الدينى ومحطة المياه الرئيسية فى سنغافورة اليوم السيسى يزور مركز الوئام الدينى ومحطة المياه الرئيسية فى سنغافورة اليوم

>يبدأ الرئيس عبدالفتاح السيسى نشاطه فى سنغافورة اليوم، الأحد، بزيارة المركز الوئام الدينى فى سنغافورة.

وقالت السفيرة فاطمة جلال، سفيرة لدى سنغافورة، إن الهدف من الزيارة تدعيم العلاقات مع المسلمين فى كل مكان حيث إن سنغافورة بها أكثر من 10 مذاهب، وتم الاتفاق على إنشاء المركز للتقارب بين الأديان ويمثل المسلمين 15% من عدد السكان.

وأشارت السفيرة إلى أن الرئيس سيلتقى مع مفتى الطائفة الإسلامية فى سنغافورة والمبعوث الخاص للرئيس إلى الشرق الأوسط، كما سيزور الرئيس السيسى محطة المياه الرئيسية فى سنغافورة اليوم.

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