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الرئيس السيسي يبدأ جولة آسيوية .. ويزور سنغافورة لأول مرة

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الرئيس السيسي يبدأ جولة آسيوية .. ويزور سنغافورة لأول مرة الرئيس السيسي يبدأ جولة آسيوية .. ويزور سنغافورة لأول مرة

الرئيس عبد الفتاح

يبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الأحد، جولته الآسيوية، بزيارة إلى سنغافورة، على أن يزور لاحقا الصين وإندونيسيا.

 وتعد زيارة الرئيس السيسى إلى سنغافورة الأولى من نوعها لرئيس مصرى، كما تواكب احتفال الشعب السنغافورى بالعيد 50 للاستقلال، واحتفال البلدين بإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما منذ 50 عاما.

ويجرى الرئيس السيسى خلال زيارته إلى سنغافورة، لقائين مع الرئيس تونى تان، ورئيس الوزراء لى هزين لونج، لبحث الاستفادة من خبرة سنغافورة فى عدد من المجالات التى تهتم بتطويرها، ومن بينها إدارة وتطوير الموانئ، وتحسين جودة التعليم العام والفنى، وإدارة الموارد المائية وتحلية المياه.

ومن المقرر أن يجرى الرئيس السيسى أيضا زيارة إلى مركز هارمونى الإسلامى، وإحدى محطات تحلية ومعالجة المياه، التابعة لشركة هايسلاكس.

أ ش أ

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