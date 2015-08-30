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5 نصائح للتخلص من رائحة العرق الكريهة

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5 نصائح للتخلص من رائحة العرق الكريهة 5 نصائح للتخلص من رائحة العرق الكريهة
عند ارتفاع درجات الحرارة يزداد العرق لدى الكثيرين، وقد ينتج عن ذلك ظهور رائحة كريهة، ويسعى الجميع لمعرفة الطرق التى تساعد على تجنب ظهور رائحة العرق الكريهة.

وفى هذا السياق، تشير الدكتورة نهى رشوان استشارى الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر، إلى أن ظهور رائحة للعرق نتيجة ارتفاع درجات الحرارة يكون نتيجة لاختزان السموم داخل الجسم، وعدم إخراجها، فتلجأ للخروج عن طريق العرق.

وتقدم استشارى الأمراض الجلدية بعض الحيل للقضاء على رائحة العرق الكريهة، ومن أهمها:

1- الاستحمام مرتين فى اليوم بصابون قاتل للجراثيم.
>2- الحفاظ على جفاف المناطق كثيرة العرق كالإبطين.
>3- التخلص من الشعر المتواجد فى أماكن العرق وذلك للحد من تراكم العرق.
>4- الإكثار من تناول الماء، لأنه يقضى على رائحة العرق الكريهة، ويخرج السموم المتراكمة من الجسم.
>5- الإكثار من تناول الخضراوات والفواكه الغنية بالألياف، والتى تساعد على ترطيب الجسم، كالبرتقال والخس والخيار والبروكلى والكرنب والفراولة والمانجو"، ولكن دون الإسراف فى تناولها وخاصة لمرضى الأملاح.

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مصر 365