الرئيس السيسي يشارك الصين باحتفالات الذكرى الـ 70 للانتصار في الحرب العالمية الثانية

قال السفير المصرى فى بكين مجدى عامر، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى سيصل إلى العاصمة الصينية قادمًا من سنغافورة، بعد غد الثلاثاء، للمشاركة فى الاحتفالات الضخمة التى تقيمها الصين بمناسبة الذكرى الـ70 للانتصار فى الحرب العالمية الثانية.

وأكد عامر، اليوم، أن زيارة الرئيس السيسى تنقسم إلى شقين، الأول حضوره الاحتفالات، والثانى اللقاءات الثنائية التى سيجريها، مشيرًا إلى أن أنشطة الزيارة ستكون يومى الأربعاء والخميس والمغادرة صباح يوم الجمعة.

وأوضح أن الاحتفالات الصينية تتضمن العديد من الفعاليات التى سيشارك فيها السيسى مع رؤساء 29 دولة أخرى ومنها العرض العسكرى الذى سيقام فى ميدان تيآنمان “الميدان السماوى” الشهير فى قلب بكين، يوم الخميس المقبل، وحفلتا عشاء وغداء يقيمهما الرئيس الصينى شى جين بينج لكبار الضيوف، فضلًا عن العرض الفنى الذى سيقام كجزء من سلسلة الاحتفالات.

أ ش أ