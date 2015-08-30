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اليوم.. انطلاق أعمال ملتقى المندوبين الدائمين لدى الأمم المتحدة بالعلمين

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اليوم.. انطلاق أعمال ملتقى المندوبين الدائمين لدى الأمم المتحدة بالعلمين اليوم.. انطلاق أعمال ملتقى المندوبين الدائمين لدى الأمم المتحدة بالعلمين

الأمم المتحدة

تنطلق اليوم الأحد، فى مدينة العلمين، أعمال ملتقى المندوبين الدائمين لدى الأمم المتحدة، للتشاور بشأن التحديات والتهديدات الناشئة التى يشهدها المجتمع الدولى وكيفية معالجتها.

 ويتطرق النقاش إلى مسائل السلم والأمن الدوليين وقضايا التنمية، وسبل تفعيل الأطر الدولية المتعددة الأطراف، ودور الدول المتوسطة والصغيرة فى عملية صنع واتخاذ القرار داخل تلك الأطر.

وكان الرئيس عبد الفتاح ، عقد صباح أمس السبت، اجتماعا مع مندوبى 50 من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، حضره سامح شكرى وزير الخارجية.

وعرض الرئيس السيسى فى الاجتماع جهود وإجراءاتها فى إطار برامج المنظمة سواء للتنمية، أو لمكافحة العنف والإرهاب، أو المشاركة فى حفظ السلام، وبخاصة الدول الإفريقية.

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