الأرصاد : طقس اليوم معتدل نسبيًا والعظمى بالقاهرة 35

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد، طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على الوجه البحرى والقاهرة، حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا معتدل ليلًا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وجنوب البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على شمال سيناء ومناطق الوجه البحرى وجنوب البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب البلاد وعلى خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

أما حالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية إلى غربية، وحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 35

الإسكندرية 26 32

> مطروح 24 32

> بورسعيد 26 32

> دمياط 24 32

> بلطيم 25 32

> الإسماعيلية 24 36

> السويس 25 36

> العريش 21 33

> نخل 21 34

> طابا 23 34

> الطور 26 35

> مرسى علم 30 38

> الغردقة 28 39

> شرم الشيخ 29 38

> رفح 24 32

> كاترين 20 32

> سيوة 25 38

> المنيا 24 36

> الفيوم 24 36

> رأس سدر 26 35

> أبوسمبل 30 42

> وسط الدلتا 25 35

> أسيوط 25 37

> سوهاج 25 38

> الأقصر 28 41

> أسوان 29 424

> شلاتين 28 38

> حلايب 30 36

> الوادى الجديد 27 40

> قنا 27 40

> نويبع 28 36

> السلوم 21 31.