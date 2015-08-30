جامعة بنى سويف تنظم المؤتمر الدولى الأول "الصحة بين التغذية والعلاج"

تنظم كلية الصيدلة جامعة بنى سويف اليوم الأحد المؤتمر الدولى الأول تحت عنوان "الصحة بين التغذية والعلاج"، والذى سيستمر لمدة يومان بمركز المؤتمرات بكورنيش النيل بمدينة بنى سويف.

وأكد الدكتور أمين لطفى، رئيس جامعة بنى سويف فى بيان إعلامى أن المؤتمر يهدف إلى خلق بيئة للتواصل والتفاعل بين الباحثين والأكاديميين ومسئولى الصناعة فى مصر وخارجها ومناقشة التقنيات الحديثة فى العلاج ومدى تأثير الغذاء والأدوية على صحة الإنسان.

ومن جانبه أشار الدكتور علاء عبد الحليم – نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على كلية الصيدلة، إلى أن للمؤتمر عدد من المحاور الأساسية تتمثل فى محور البحوث الطبية الحيوية ويضم الفارماكولوجى والكيمياء الحيويه والميكروبيولوجى.

ومحور الصيدلة الصناعية والصيدلة الإكلينيكية ومحور الكيمياء ويضم الكيمياء التحليليه والكيمياء العضويه ومحور النباتات والمنتجات الطبية وكيمياء العقاقير.

فيما أكد الدكتور خالد الشيمى، أستاذ العقاقير وأمين عام المؤتمر، أن المؤتمر سوف يشهد تواجد عمداء كليات الصيدله والطب والعلوم بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة وأيضا أعضاء هيئة التدريس فى مجال العلوم الطبية من الدول العربية والأجنبية والقائمين على صناعه الدواء فى مصر، كما يستضيف المؤتمر نخبة من العلماء المتميزين فى مجال العلوم الصيدلية.