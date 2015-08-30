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أهالى قرية بوسط سيناء يطالبون بإنشاء وحدة صحية لمواجهة لدغات العقارب

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أهالى قرية بوسط سيناء يطالبون بإنشاء وحدة صحية لمواجهة لدغات العقارب أهالى قرية بوسط سيناء يطالبون بإنشاء وحدة صحية لمواجهة لدغات العقارب
طالب أهالى قرية "بلى"، الواقعة فى نطاق مركز الحسنة بوسط سيناء، المسئولين بوزارة الصحة ومحافظة شمال سيناء، بسرعة إنشاء وحدة صحية بقريتهم لمواجهة لدغات العقارب والهوام، التى تنتشر بمنطقتهم الجبلية.

وقال الأهالى، فى شكاوى تلقاها اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، إنه تم توفير وحدات صحية بكل القرى المجاورة لهم، فى حين تخلوا منطقتهم من هذه الخدمة، مؤكدين ضرورة إقامتها وتوفير أطباء متخصصين بها.

وأضاف الأهالى، فى شكواهم، أنهم يعانون فى نقل مرضاهم للمستشفيات التى تبعد عنهم، وهناك صعوبة فى الوصول للمستشفيات نتيجة الأوضاع القائمة وأن غالبيتهم يجبرون على السفر لمحافظة الإسماعيلية والمحافظات الأخرى بحثًا عن متخصصين لعلاج مرضاهم.

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