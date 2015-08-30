أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 6/4/2017 -
السيسي: «دول الخليج أشقاء وليسوا مجرد جيران.. وأمنهم من أمننا» -
السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية» -
مساء dmc - البدري فرغلي يكشف رقم عجز الموازنة هذا العام .. وأنا ضد الإجراءات الاقتصادية والسياسات -
انخفاض كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - منير سليمان: أصحاب المعاشات لا ينتظرون استرداد أموالهم لأنها غير موجودة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

لو حامل.. 7 نصائح غذائية لصحتك وصحة جنينك

Google+ Print
لو حامل.. 7 نصائح غذائية لصحتك وصحة جنينك لو حامل.. 7 نصائح غذائية لصحتك وصحة جنينك
تعد فترة الحمل من أكثر الفترات التى تشكل خطرا على صحة المرأة النفسية، حيث يحدث لها العديد من التغيرات الفسيولوجية، وأيضا تشعر بالضغط النفسى بسبب مسئوليتها عن الجنين وحرصها على صحته وكثرة النصائح التى تسمعها.

وفى هذا السياق، تشير الدكتورة منى الجمال أستاذ عيوب التمثيل الغذائى والتغذية العلاجية، أن هناك الكثير من النصائح التى تقدم للمرأة الحامل من قبل المحيطين بها، وربما يكون منها معلومات خاطئة تضر حياة المرأة والجنين.

وتقدم أستاذ عيوب التمثيل الغذائى والتغذية العلاجية، بعض النصائح للمرأة الحامل ومنها:

1 - تجنب تناول الأطعمة مرتفعة الأملاح، كالرنجة والفسيخ والمخللات.
>2 - تجنب الاختلاط بالمدخنين لأن ذلك يؤدى للولادة المبكرة.
>3 - تجنب الأطعمة الدسمة أو السريعة والمقليات، لأنها تتسبب فى حدوث عسر هضمى.
>4 - الامتناع عن تناول اللحوم المصنعة كالبسطرمة و اللانشون و السوسيس.
>5 - تناول المكسرات كالكاجو واللوز لأنها تحتوى على نسبة عالية من حمض الفوليك الذى تحتاجه المرأة اثناء فترة الحمل، لأنه يساعد على تكوين الجنين بطريقة جيدة.
>6 - تناول بعض الحبوب كالقمح والشوفان.
>7 - الإكثار من تناول الفواكه كبديل عن للحلويات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365