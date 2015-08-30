لو حامل.. 7 نصائح غذائية لصحتك وصحة جنينك

تعد فترة الحمل من أكثر الفترات التى تشكل خطرا على صحة المرأة النفسية، حيث يحدث لها العديد من التغيرات الفسيولوجية، وأيضا تشعر بالضغط النفسى بسبب مسئوليتها عن الجنين وحرصها على صحته وكثرة النصائح التى تسمعها.

وفى هذا السياق، تشير الدكتورة منى الجمال أستاذ عيوب التمثيل الغذائى والتغذية العلاجية، أن هناك الكثير من النصائح التى تقدم للمرأة الحامل من قبل المحيطين بها، وربما يكون منها معلومات خاطئة تضر حياة المرأة والجنين.

وتقدم أستاذ عيوب التمثيل الغذائى والتغذية العلاجية، بعض النصائح للمرأة الحامل ومنها:

1 - تجنب تناول الأطعمة مرتفعة الأملاح، كالرنجة والفسيخ والمخللات.

>2 - تجنب الاختلاط بالمدخنين لأن ذلك يؤدى للولادة المبكرة.

>3 - تجنب الأطعمة الدسمة أو السريعة والمقليات، لأنها تتسبب فى حدوث عسر هضمى.

>4 - الامتناع عن تناول اللحوم المصنعة كالبسطرمة و اللانشون و السوسيس.

>5 - تناول المكسرات كالكاجو واللوز لأنها تحتوى على نسبة عالية من حمض الفوليك الذى تحتاجه المرأة اثناء فترة الحمل، لأنه يساعد على تكوين الجنين بطريقة جيدة.

>6 - تناول بعض الحبوب كالقمح والشوفان.

>7 - الإكثار من تناول الفواكه كبديل عن للحلويات.