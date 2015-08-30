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اليوم.. أولى جلسات محاكمة 215 متهما بقضية كتائب حلوان الإرهابية

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اليوم.. أولى جلسات محاكمة 215 متهما بقضية كتائب حلوان الإرهابية اليوم.. أولى جلسات محاكمة 215 متهما بقضية كتائب حلوان الإرهابية
تنظر اليوم الأحد محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر بربرى، وأمانة سر أحمد جاد، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة أولى جلسات محاكمة 215 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"كتائب حلوان".

وإحالة النيابة العامة المتهمين باتهامات بأنهم فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، المتهمون من الأول حتى الحادى والثلاثين تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.

كما أنهم تولوا مسئولية لجان جماعة الإخوان النوعية بشرق وجنوب القاهرة وجنوب الجيزة والتى تضطلع بتحقيق أغراض الجماعة إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة والبنية التحتية لمرافق الدولة وكان الإرهاب أحد وسائلها التى تستخدمها هذه الجماعة فى تحقيق أغراضها.

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