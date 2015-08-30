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استكمال إعلان اسماء مستحقى وحدات الإسكان الاجتماعى بالوادى الجديد

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استكمال إعلان اسماء مستحقى وحدات الإسكان الاجتماعى بالوادى الجديد استكمال إعلان اسماء مستحقى وحدات الإسكان الاجتماعى بالوادى الجديد
قال المهندس أحمد حسين يوسف وكيل وزارة الإسكان بالوادى الجديد، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن وزارة الإسكان قد أعلنت عن أسماء بعض المستحقين لوحدات الإسكان الاجتماعى، بعد فحص طلبات التقدم للحصول على هذه الوحدات، حيث تم إعلان 55 اسمًا من المستحقين، وتم إرسال 60 اسمًا أخرى إلى بنك بإجمالى 115 اسمًا من أبناء المحافظة، مؤكدًا أنه يجرى فحص باقى المستحقين تباعًا بمعرفة الوزارة وصندوق تمويل المشروعات العقارية والإسكان الاجتماعى.

وأضاف مدير الاسكان، أن إجمالى الوحدات التى سيتم تسليمها هو 886 وحدة سكنية على مستوى مراكز المحافظة، من إجمالى 912 وحدة سكنية هى إجمالى وحدات المشروع، حيث تم تأجيل تسليم عدد من الوحدات السكنية بالفرافرة لحين الانتهاء من أعمال الإنشاء والترفيق لها، مشيرًا إلى أنه سيتم استكمال إعلان باقى المرشحين للحصول على هذه الوحدات السكنية خلال شهرين بحد أقصى.

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