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مديرية الطب البيطرى تشن حملة للقضاء على الكلاب الضالة بالقليوبية

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مديرية الطب البيطرى تشن حملة للقضاء على الكلاب الضالة بالقليوبية مديرية الطب البيطرى تشن حملة للقضاء على الكلاب الضالة بالقليوبية
قال الدكتور ناصر أبو سنة مدير عام إدارة المجازر والصحة العامة بمديرية الطب البيطرى بالقليوبية إن المديرية دشنت حملة للقضاء على الكلاب الضالة، على مستوى المحافظة، وتبدأ الحملة اعتبارا من اليوم الأحد حتى 3 سبتمبر المقبل حيث يشارك بالحملة أطباء من المديرية ومسئولون بالوحدات المحلية على مستوى المحافظة .

وأضاف أبو سنة أن تلك الحملة تقوم بوضع مادة تقضى على الكلاب الضالة فى أماكن تجمعها بالشوارع والأماكن المختلفة حفاظا على حياة المواطنيين، حيث تمثل مصدرا للرعب والخطر خاصة على الأطفال

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