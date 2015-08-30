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غدًا.. ملتقى ثقافى لمواجهة التكفير والمد الشيعى بمصر بفرع ثقافة الأقصر

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غدًا.. ملتقى ثقافى لمواجهة التكفير والمد الشيعى بمصر بفرع ثقافة الأقصر غدًا.. ملتقى ثقافى لمواجهة التكفير والمد الشيعى بمصر بفرع ثقافة الأقصر
يستضيف فرع ثقافة الأقصر التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافى، برئاسة الباحث سعد فاروق، غداً الاثنين، الملتقى الثقافى للعلماء والوعاظ بالأزهر الشريف، بعنوان "مواجهة التكفير والغزو الفكرى والمد الشيعى".

ومن جانبه، صرح فضل الله هاشم فرع ثقافة الأقصر، بأن الملتقى يأتى فى إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين فرع ثقافة الأقصر ومديرية الأوقاف، مضيفاً أن الملتقى يضم علماءً أجلاءً لمواجهة موجة التكفير التى ظهرت فى الآونة الأخيرة نتيجة التشدد الغريب على ، والمد الشيعى الذى يعد خطره أشد من التكفير، خصوصًا أنه قد سبق أن رفض المصريون التشيع عندما حكم الفاطميون مصر، الذين أسسوا الأزهر الشريف ليكون منبرًا لنشر الفكر الشيعى، إلا أن المصريين حولوه إلى منارة لنشر الفكر السنى ومحاربة التشيع.

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مصر 365

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