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احتفال ومعرض عسكري بالمركز الثقافي في أم القيوين

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احتفال ومعرض عسكري بالمركز الثقافي في أم القيوين احتفال ومعرض عسكري بالمركز الثقافي في أم القيوين

نظم المركز الثقافي في أم القيوين، أول من أمس، احتفالية بيوم المرأة الإماراتية، تجاوباً مع إعلان سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، للاحتفاء بالمرأة الإماراتية، الذي خصص هذا العام للاحتفال بالمرأة الإماراتية المنضوية تحت لواء الخدمة العسكرية، وذلك في مقر المركز الثقافي في أم القيوين.

وشملت الفعاليات معرضا عسكريا بالتعاون مع مركز المتحف والتاريخ العسكري، تضمن عرضاً للمقتنيات العسكرية وصوراً خاصة بالقوات المسلحة. وتخللت الاحتفالية جلسة حوارية أدارتها مجموعة من العسكريات، تقدمن في بدايتها بالتهنئة إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية.

وبدأت الحوار المساعد أول حصة عبد الله من القيادة العامة لشرطة أم القيوين، وتحدثت عن تجربتها في السلك العسكري، وقالت إن انخراط المرأة في الصفوف العسكرية أضاف للمرأة الإماراتية بصمة متميزة بأنها قادرة على تحمل المسؤولية ومواجهة التحديات.

وتحدثت مساعد أول فاطمة الطويل من القيادة العامة لشرطة أم القيوين، عن تجربة خوضها للميدان العسكري، وقالت إن العمل العسكري مجال وطني قبل أن يكون مهنياً، فالعسكرية وسام شرف لكل إماراتية انضمت تحت رايته.

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