موظف بالمعاش ونجله ينصبون على شقيقه التاجر فى الإسماعيلية

قام موظف بالمعاش ونجله بالنصب على شقيقه، والحصول منه على 22 ألف جنيه نظير بيع سيارة له .

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء على خليل مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقيه إخطارًا من العقيد إيهاب مصطفى رئيس مباحث الأموال العامة بالمديرية، يفيد بتلقيه بلاغًا من المدعو "ع.ع.م"، 63 سنة تاجر مقيم المحطة الجديدة ــ دائرة قسم أول بتضرره من شقيقه المدعو "ا.ع.م"، 61 بالمعاش مقيم الشهداء ــ دائرة قسم ثان ونجله المدعو "ز.أ .ع"، 33 سنة مقيم ذات العنوان لقيامهما بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالى قدره "22 ألف جنيه"، وإيهامه بإدعاء شراء سيارة له، دون الوفاء بالتزامهما، وبإجراء التحريات السرية حول الواقعة أكدت صحتها، حيث تم ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تم التحفظ على المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.