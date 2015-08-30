تجديد حبس شبيهة كاردشيان 15 يوما بتهمة ممارسة الدعارة بفندق بمصر الجديدة

جدد قاضى المعارضات بمحكمة مصر الجديدة، أمس السبت، حبس فتاة روسية تشبه الفنانة العالمية "كيم كارداشيان" 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامها بممارسة الرذيلة مع الرجال دون تمييز مقابل مبالغ مالية.

وكانت نيابة النزهة، بإشراف عمرو طنطاوى القائم بأعمال المستشار أحمد وجيه رئيس النيابة، قد أمرت بحبس فتاة روسية تشبه الفنانة العالمية "كيم كارداشيان" 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامها بممارسة الرذيلة مع الرجال دون تمييز مقابل مبالغ مالية كبيرة تتحصل عليها، وتتخذ من أحد الفنادق فى منطقة مصر الجديدة مسرحا لمزاولة نشاطها المشبوه، كما أنها تعمل بنظام "الديليفرى" مقابل مبالغ أكبر.

كانت معلومات قد وردت إلى اللواء محمد ذكاء الدين مدير النشاط الداخلى بالإدارة العامة لحماية الآداب، تفيد بقيام فتاة روسية فى بداية العقد الثالث من العمر وتشبه تماما نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان، وهى عضوة فى شبكة دعارة دولية تدار من خارج البلاد، بإنشاء موقع على شبكة الإنترنت وضعت عليه صورا عارية لها فى أوضاع مخلة مختلفة، بالإضافة إلى أفلام مخلة تظهر فيها وهى تمارس الجنس مع الزبائن، بغرض تحريض راغبى المتعة المحرمة من الرجال على الرذيلة، ووضعت أرقام تليفونات مختلفة للتواصل معها سواء بشكل مباشر أو مع القوادة زعيمة الشبكة الدولية المتواجدة خارج البلاد.

وأكدت تحريات العميد إبراهيم الطويل، رئيس قسم التحريات بالإدارة العامة لحماية الآداب، صحة المعلومات، وأضافت أن المتهمة عضوة فى شبكة دولية لممارسة الدعارة مقرها روسيا، وأنها تتنقل بين دول المنطقة العربية منذ نحو ستة أشهر، عملت خلالها فى البحرين وأبوظبى وبيروت ودبى والقاهرة والأردن، ومؤخرا وصلت إلى مصر مرة أخرى واتخذت من فندق معروف فى مصر الجديدة مسرحا لمزاولة نشاطها. وأضافت التحريات أن الفتاة كانت تتقاضى 2500 جنيه فى الساعة الواحدة، كما أنها تعمل بنظام الديليفرى مقابل مبالغ أكبر.

وبعد استئذان النيابة العامة تمكنت قوة من ضباط حماية الآداب قادها كل من العقيدين: أحمد طاهر، وعصام أبو عرب، وضمت المقدمين رامز جمال، ومحمد حلمى، وعمرو مطر، ووليد طراف، من إلقاء القبض عليها فى حالة تلبس مع أحد الزبائن، وعثر بحوزتها على جهاز لاب توب عليه الموقع الجنسى الخاص بها، وهاتفين أحدهما دولى للاتصال بالقوادة خارج البلاد، والآخر مصرى للاتصال بالزبائن فى مصر، ونحو 15 ألف جنيه مصرى، وألف دولار أمريكى، و200 دينار بحرينى، وكمية من المنشطات الجنسية.

وتبين من خلال التحقيقات أنها تقلد "كيم كارداشيان" فى كل شىء، خصوصا فى ملابسها وحركاتها المثيرة، لدرجة أنها ترتدى ملابس واسعة خاصة بالحوامل، لتشبه نجمة تليفزيون الواقع المثيرة وهى حامل.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.