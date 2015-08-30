إخلاء سبيل صاحب محلات تشابه اسمه مع متورط بتهريب متفجرات إلى غزة

أمر أحمد معاذ مدير نيابة حوادث وسط القاهرة، بإشراف المستشار وائل شبل، المحامى العام الأول للنيابات الكلية، بإخلاء سبيل "نادر.ح"، 35 عامًا، بضمان محل إقامته، فى واقعة اتهام صاحب شركة شحن و4 آخرين بباب الشعرية، بتهريب المواد المتفجرة إلى سيناء وقطاع غزة.

وبمواجهة النيابة العامة للمتهم بتسليم مواد متفجرة من خلال شركة الشحن إلى العريش، ثم يقوم بتهريبها إلى العناصر الإرهابية فى قطاع غزة بغرض مساعدتهم فى ارتكاب جرائمهم المختلفة، فاعترف المتهم بأنه فور علمه بمسألة ضبطه وإحضاره على ذمة تلك القضية قام بتسليم نفسه للشرطة.

وأنكر المتهم صلته بارتكاب تلك الواقعة تمامًا خلال التحقيق معه فى النيابة، موضحًا أن صاحب شركة الشحن هو الذى يشرف بنفسه على عملية إرسال وشحن المضبوطات إلى العريش، تمهيدًا إلى تهريبها إلى قطاع غزة عبر الأنفاق.

وكشفت التحقيقات، التى أجرتها النيابة العامة، بأن المتورط صاحب 4 محلات علافة بشمال سيناء، كما واجهت النيابة المتهمين السابقين فى تلك القضية بهذا الشخص، إلا أنهم نفوا أى صلة أو علاقة بينهم وبينه فى مسألة تهريب المتفجرات، ولكن الموضوع مجرد تشابه أسماء فقط.

وكشفت التحريات الأولية للمباحث، أن المواد التى تستخدم فى صناعة المتفجرات كان يتم جلبها عن طريق مهندس بترول يدعى "وائل.ه" استغل وظيفته لشراء تلك المواد من الشركات بحجة استخدامها فى الزراعة، ويقوم بتسليمها إلى صاحب الشركة وتهريبها إلى غزة .