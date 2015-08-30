حبس 3 مسجلين شرعوا فى خطف فتاتين تحت تهديد السلاح بالهرم

أمرت نيابة الهرم برئاسة المستشار أحمد حامد رئيس النيابة، بحبس 3 مسلحين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بحيازة أسلحة بيضاء وشروعهم فى خطف فتاتين بمنطقة الهرم.

كانت التحريات التى أجريت بإشراف اللواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة للمباحث، قد كشفت أنه أثناء خروج مضيفتين بملهى ليلى إحداهما تبلغ من العمر 28 عامًا والأخرى 17 عامًا من عملهما، استقلا سيارة تاكسى بشارع الهرم، وأثناء سيرهما استوقف السيارة 3 مسلحين واختطفا الفتاة الكبرى تحت تهديد سلاح أبيض "كتر"، وفرا هاربين فأسرع السائق والفتاة الأخرى إلى قول أمنى تصادف تمركزه بالقرب من مسرح الواقعة، واستغاثا به وأخبراه باختطاف الفتاة.

تحركت قوة أمنية بإشراف المقدم أسامة عبد الفتاح رئيس مباحث الهرم وضابط إدارة تأمين الطرق والمنافذ، وشاهد المتهمين وبرفقتهم الفتاة فقام بمطاردتهم، وألقى القبض عليهم وبحوزتهم أسلحة بيضاء، وتبين أن أحدهم مسجل شقى خطر، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.