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عناصر تنظيم القاعدة تدمر قبورا صينية فى مدينة المكلا شرقى اليمن

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عناصر تنظيم القاعدة تدمر قبورا صينية فى مدينة المكلا شرقى اليمن عناصر تنظيم القاعدة تدمر قبورا صينية فى مدينة المكلا شرقى اليمن
دمر مسلحو تنظيم القاعدة، مساء السبت، قبورا تذكارية صينية فى مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت شرقى اليمن.

ونقلت مصادر صحفية لوكالة الأنباء الألمانية، إن عناصر تتبع التنظيم دمرت عددا من القبور التذكارية على جسر المكلا، وهى قبور تعود إلى صينيين لقوا حتفهم اثناء تشييد الجسر فى سبعينيات القرن الماضى.

وأوضحت المصادر، أن عناصر التنظيم "باتوا منذ سيطرتهم على المدينة يتحكمون بالعديد من الأمور بداخلها إلى جانب فرض عقوبات "كالجلد" على من يخالف بعض القوانين التى و ضعوها".

ولا تزال عناصر التنظيم منتشرة داخل المدينة بحسب المصادر ذاتها، وتسيطر على القصر الجمهورى والمؤسسة الاقتصادية التى حولتها الى دار قضاء، إلى جانب عدد من المراكز الامنية.

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