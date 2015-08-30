230 ألف طالب وطالبة يعودون إلى مقاعدهم اليوم

ينتظم صباح اليوم 230 ألفاً و150 طالباً وطالبة في المدارس الحكومية والخاصة التي تدرس منهاج وزارة التربية والتعليم، بواقع 145 ألفاً و762 طالباً وطالبة في المدارس الحكومية، و84 ألفاً و388 طالباً وطالبة في المدارس الخاصة، وذلك بحسب آخر إحصائية محدثة من قبل وزارة التربية والتعليم.

أسعد بداية

> وفي السياق ذاته؛ كشفت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، عن إطلاق العام الدراسي الجديد انطلاقة مختلفة من خلال حملة «أسعد بداية»، عبر البث المباشر لحظة بلحظة مع بداية العام الدراسي الجديد في المدارس الخاصة بدبي، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، داعية أولياء الأمور إلى تدوّين كلمات خاصة ببداية العام ووضع صور وفيديوهات وتوثيق اللحظات والذكريات السعيدة التي لا تنسى في حياة أطفالهم مع أول يوم مدارس.

ودعت الهيئة جميع الشرائح التربوية (معلم، طالب، أب، أم) إلى خوض التجربة الأولى والممتدة مع المجتمع التعليمي بدبي، من خلال مشاركة أجمل الصور ومواد الفيديو عبر «هاشتاج» ووسم (# أسعد_بداية) على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك وتويتر وانستغرام» مع اللحظات الأولى لشروق شمس عام دراسي جديد تتمناه الأسعد.

وأكدت الهيئة أن هناك مفاجأة تنتظر المحتوى الحائز على أعلى نسبة من الإعجاب والتعليقات والمشاركات.

الموازنة التشغيلية

> من جانبها؛ أكدت وزارة التربية والتعليم جاهزيتها والمدارس التابعة لها لاستقبال الطلبة، موضحة أنها وزعت الموازنات التشغيلية على المدارس الحكومية وفقاً لأعداد الطلبة في كل مدرسة، وصرف تكاليف النظافة، حيث حددت الوزارة 35 ألف درهم في الفصل الأول للمدارس التي تستوعب من طالب حتى 200، و17 ألفاً و500 عن كل فصل دراسي (الثاني والثالث)، و40 ألفاً للفصل الدراسي الأول للمدارس التي فيها من 201 حتى 400، و20 ألفاً أخرى عن كل فصل دراسي، و45 ألفاً للفصل الأول للمدارس التي فيها 401 حتى 600 طالب، و22 ألفاً و500 درهم لكل فصل (الثاني والثالث)، و50 ألف درهم للفصل الأول للمدارس التي فيها من 601 حتى 800 طالب، و25 ألف درهم لكل فصل دراسي آخر، و55 ألف درهم للمدارس التي فيها من 801 إلى ألف طالب، و27 ألفاً و500 درهم لكل فصل دراسي (الثاني والثالث) على أن يصرف لمراكز تعليم الكبار 10 آلاف درهم في الفصل الدراسي الأول و5 آلاف في الثاني، و5 آلاف أخرى في الفصل الدراسي الثالث.

مدارس جديدة

> بدوره؛ أكد محمد درويش رئيس النظم والتصاريح في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، افتتاح 7 مدارس خاصة جديدة مع انطلاقة العام الدراسي الجديد 2015- 2016م، وإضافة حوالي 20 مدرسة خاصة أخرى جديدة سوف تفتح أبوابها سبتمبر 2016م بإجمالي طاقة استيعابية تقدّر بأكثر 63 ألف مقعد دراسي.

ولفت درويش إلى أن نسبة الأماكن التي يشغلها الطلبة من إجمالي المقاعد المتوفرة في المدارس الخاصة تقدّر حالياً بنحو 87%، إضافة إلى وجود حوالي 35 ألف طالب وطالبة من الملتحقين بالمدارس الخاصة بدبي يأتون يومياً إلى دبي من الإمارات المجاورة.

يوم تعريفي

> وقال جهاد حبيب رئيس مجلس إدارة مدرسة نبراس الدولية: نستعد لإقامة اليوم التعريفي لأولياء الأمور خلال الأسبوع الأول من الدوام بقصد تسليط الضوء على أبرز ملامح العام الدراسي الجديد وأهم الأنشطة التي ستقام.

وأوضح أن المدرسة تخصص مقاعد لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيراً إلى فتح المجال للطلبة الذي يعانون من التوحد في السنوات الأولى وهي تحتضن حالياً 4 حالات. أوضح موفق القرعان نائب مدير مدرسة العالم الجديد، أن المدرسة رسمت خارطة عمل خلال الفصل الدراسي الأول، وتواصلت الإدارة مع أولياء الأمور من خلال الرسائل النصية والبريد الإلكتروني للتأكيد عليهم بأن المدرسة جاهزة لاستقبال الطلبة.

627 حافلة

> من جهته أكد جاسم محمد الشاعر المدير التنفيذي لدائرة النقل المدرسي بالإنابة في مواصلات الإمارات، جاهزية الحافلات المدرسية لاستقبال العام الدراسي المقبل 2015/2016، وأن المؤسسة اعتمدت أخيراً توريد 627 حافلة مدرسية جديدة في إطار تحقيق هدفها الاستراتيجي في تطوير خدمات المواصلات والأنشطة اللوجستية والفنية بربحية وتقنية تفي بتوقعات المتعاملين، مشيراً إلى أن الدفعة الجديدة من الحافلات المدرسية، سترفع إجمالي أسطول الحافلات للعام الدراسي المقبل إلى 4465 حافلة تغطّي جميع إمارات الدولة لخدمة المدارس الحكومية والخاصة التي تم التعاقد معها، مضيفاً إنه يتم كذلك توفير 4700 سائق نقل مدرسي حكومي وخاص، إلى جانب 5500 مشرف ومشرفة نقل وسلامة.

عجمان والشارقة

> وفي عجمان يتوجه قرابة 47 ألف طالب وطالبة إلى مدارسهم صباح اليوم وقد أنهت المنطقة التعليمية الاستعدادات اللازمة لاستقبال العام الجديد، موزعين على 67 مدرسة، فيما أعلنت تعليمية الشارقة استكمال الاستعدادات الإدارية والفنية اللازمة لاستقبال نحو 24224 ألف طالب في المدارس الحكومية، منهم 11163 من الذكور و13061 من الإناث، وينتظرهم أكثر من 2187 عضو هيئة تدريسية و557 عضو هيئة إدارية، فيما تستقبل المدارس الخاصة نحو 100 ألف طالب وطالبة.

وأوضحت إدارات مدرسية في الشارقة وعجمان، أن جهوداً جبارة بذلت من أجل الانتهاء من إعداد البيئة المدرسية للطلبة وبدء عام جديد بصورة ميسرة وسلسة، حيث استهل عدد كبير منهم الدوام مطلع أغسطس الجاري لمتابعة سير العمل والوقوف على أبرز الاحتياجات.

> وتخوف البعض منهم من تزامن امتحانات الإعادة مع دخول الطلبة إلى مدارسهم.

الاستفادة القصوى

> وشدد محمد عمر مدير ثانوية الراشدية في عجمان على ضرورة الالتزام بالدوام المدرسي، مؤكداً الانتظام منذ اليوم الدراسي الأول، مضيفاً إنهم انتهوا من كل الإجراءات اللازمة لاستقبال الطلاب، متمنياً للجميع عاماً دراسياً مليئاً بالإنجاز.

ودعت كلثم الغويص مديرة مدرسة مشيرف النموذجية بمناسبة انطلاق اليوم الأول في المدرسة إلى الاستفادة القصوى من زمن التعلم واستغلاله الاستغلال الأمثل في إكساب الطلاب المعارف والمهارات والكفايات التي يحتاجونها حسب مستوياتهم الدراسية.

طلبة أم القيوين

> ويتوجه اليوم طلبة أم القيوين إلى مدارسهم فيما أكدت المنطقة التعليمية وإدارات المدارس جاهزيتها لاستقبالهم، حيث أكملت مدارس أم القيوين استعداداتها للعالم الدراسي الجديد وتم تجهيز الصفوف والعمل على تأمين احتياجات الطلاب وإعداد المقررات الدراسية وتسلم الكتب وتوزيعها على الطلبة، وعقدت إدارات المدارس اجتماعات مع الهيئة التدريسية وتم توزيع جداول الحصص الدراسية على المعلمين وإعداد برامج لأول يوم دراسي.

وأكد سعيد بن حسين القائم بأعمال مدير منطقة أم القيوين التعليمية، أن مدارس المنطقة استقبلت الأحد الماضي الهيئتين الإدارية والتدريسية بكل المدارس استعداداً لانطلاق العام الدراسي الجديد 2015 – 2016، واليوم ستستقبل الطلبة في كل مدارس الإمارة والبالغة 22 مدرسة، إضافة إلى 4 مراكز لتعليم الكبار جاهزة لاستقبال الهيئتين التعليمية والإدارية، كما أن مدارس المنطقة لا تحتاج إلى صيانة خلال العام الجاري لأن معظمها تم صيانتها خلال الأعوام السابقة، عدا أعمال الصيانة الشاملة في روضة النرجس والتي شارفت على الانتهاء، وسيتم استقبال الطلبة فيها اليوم، مبيناً أنه سيتم تسليم كل الكتب الدراسية في أول يوم دراسي للطلبة.