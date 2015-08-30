قيادى بحزب التجمع فى السويس يصدر بحثا عن اللائحة الداخلية للبرلمان المقبل

أصدر عبد الحميد كمال الباحث فى التنمية المحلية والبرلمانى السابق وعضو المكتب السياسى لحزب التجمع بالسويس، بحثًا تحت عنوان "رؤية أولية نحـو لائـحة جـديدة لمـجلس النـواب"، حيث تم وضع البحث ضمن مجموعة من الأبحاث عن الشكل الأمثل للائحة مجلس النواب الجديد، وستصدر عن مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية بداية شهر سبتمبر المقبل.

وأشار بحث عبد الحميد كمال، إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب تلعب دورًا هامًا فى ضبط أداء المجلس، وتأتى أهميتها باعتبارها المحدد الموضوعى للآليات اللازمة لممارسة المجلس صلاحياته واختصاصه المنصوص عليها فى الدستور وقانون لمجلس النواب.

فاللائحة الداخلية هى التى يمكن من خلالها معرفة كيفية أداء المجلس لصلاحياته، ويمكن تقييم أداء المجلس السياسى والتشريعى والرقابى.. كما يمكن من خلالها الحكم على المجلس عن طريق معاينة ودراسة المنتج النهائى للمجلس.. مع كل دور أو فصل تشريعى، ولأنها فى النهاية هى المنظم والحاكم للعمل الداخلى له.

وقال عبد الحميد كمال "إننا فى حاجة ملحة وضرورية لإنشاء لائحة جديدة لمجلس النواب المقبل، خصوصًا أننا جميعًا نتطلع إلى هذا المجلس الذى له أهمية سياسية كبرى نحو مستقبل بلادنا، وحتى تكون لائحة المجلس الجديدة ديمقراطية وتساهم فى قيام المجلس باختصاصاته ومهامه الدستورية".

وأوضح أنه يأمل فى لائحة داخلية ديمقراطية تساعد على مناخ جيد، يساعد فى أداء دور أفضل لمجلس نواب يليق بالشعب المصرى بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو.