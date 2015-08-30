أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 6/4/2017 -
السيسي: «دول الخليج أشقاء وليسوا مجرد جيران.. وأمنهم من أمننا» -
السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية» -
مساء dmc - البدري فرغلي يكشف رقم عجز الموازنة هذا العام .. وأنا ضد الإجراءات الاقتصادية والسياسات -
انخفاض كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - منير سليمان: أصحاب المعاشات لا ينتظرون استرداد أموالهم لأنها غير موجودة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

قيادى بحزب التجمع فى السويس يصدر بحثا عن اللائحة الداخلية للبرلمان المقبل

Google+ Print
قيادى بحزب التجمع فى السويس يصدر بحثا عن اللائحة الداخلية للبرلمان المقبل قيادى بحزب التجمع فى السويس يصدر بحثا عن اللائحة الداخلية للبرلمان المقبل
أصدر عبد الحميد كمال الباحث فى التنمية المحلية والبرلمانى السابق وعضو المكتب السياسى لحزب التجمع بالسويس، بحثًا تحت عنوان "رؤية أولية نحـو لائـحة جـديدة لمـجلس النـواب"، حيث تم وضع البحث ضمن مجموعة من الأبحاث عن الشكل الأمثل للائحة مجلس النواب الجديد، وستصدر عن مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية بداية شهر سبتمبر المقبل.

وأشار بحث عبد الحميد كمال، إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب تلعب دورًا هامًا فى ضبط أداء المجلس، وتأتى أهميتها باعتبارها المحدد الموضوعى للآليات اللازمة لممارسة المجلس صلاحياته واختصاصه المنصوص عليها فى الدستور وقانون لمجلس النواب.

فاللائحة الداخلية هى التى يمكن من خلالها معرفة كيفية أداء المجلس لصلاحياته، ويمكن تقييم أداء المجلس السياسى والتشريعى والرقابى.. كما يمكن من خلالها الحكم على المجلس عن طريق معاينة ودراسة المنتج النهائى للمجلس.. مع كل دور أو فصل تشريعى، ولأنها فى النهاية هى المنظم والحاكم للعمل الداخلى له.

وقال عبد الحميد كمال "إننا فى حاجة ملحة وضرورية لإنشاء لائحة جديدة لمجلس النواب المقبل، خصوصًا أننا جميعًا نتطلع إلى هذا المجلس الذى له أهمية سياسية كبرى نحو مستقبل بلادنا، وحتى تكون لائحة المجلس الجديدة ديمقراطية وتساهم فى قيام المجلس باختصاصاته ومهامه الدستورية".

وأوضح أنه يأمل فى لائحة داخلية ديمقراطية تساعد على مناخ جيد، يساعد فى أداء دور أفضل لمجلس نواب يليق بالشعب المصرى بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365