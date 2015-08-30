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7 أطعمة تحميك من السرطان أهمها الزبادى والعنب

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7 أطعمة تحميك من السرطان أهمها الزبادى والعنب 7 أطعمة تحميك من السرطان أهمها الزبادى والعنب
الوقاية خير من العلاج، ويعد الغذاء الصحى من أفضل الوسائل الوقائية ضد الإصابة بالسرطان، وكشف تقرير نشر مؤخراً بموقع "رعاية الصحة" الأمريكى عن مجموعة من الأطعمة الرائعة التى تساهم فى مكافحة السرطان، وهى تشمل:

1.الخضراوات الورقية الخضراء مثل: الجرجير والسبانخ، وهى تساهم فى تثبيط بعض الأورام مثل سرطان الثدى وسرطان الجلد.
>2.الخضراوات التى تنتمى للعائلة الصليبية مثل البروكلى والقرنبيط والكرنب، وهى غنية بالمركبات البوليفينولية التى تساهم فى إبطاء نمو الخلايا السرطانية.
>3.الكركم: يساعد الجسم على اكتشاف الخلايا التى يوجد بها طفرات جينية ويعمل على تدميرها.
>4.الزنجبيل: يعمل مستخلص الزنجبيل على تثبيط نمو بعض أنواع السرطان عن طريق تعطيل تكاثرها.
>5.مشروم الريشى: يقوى المناعة ويقى من نمو الخلايا السرطانية.
>6.الزبادى الغنى بالبروبيوتك: تساهم الأنزيمات التى تنتج عقب تناوله فى الحد من بعض الأمراض الخطيرة مثل السرطان.
>7.العنب: غنى بمركب " resveratrol"، والذى يوجد فى قشر العنب، ويتمتع بخواص رائعة فى تثبيط السرطان فى أماكن عديدة بالجسم.

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مصر 365