طبق سلطة بزيت الزيتون..يريحك من الإمساك للأبد

الشكوى من الإمساك أحد أكثر الشكاوى المرضية شيوعا، فالبعض يعانى منه بشكل مفاجئ، فيما يعانى البعض الآخر منه بشكل متواصل، وفى الحالتين، هناك بعض الوصفات الطبيعية والأطعمة والمشروبات التى تسهل من هضم المعدة، وتلين الطعام ليصبح جاهزا للخروج دون تيبس أو مشاكل. الإمساك مشكلة لابد لها من حل

>أكدت الدكتورة هبة صلاح أخصائية التغذية العلاجية، فى حديثها عن الإمساك، على أنه أحد أكثر المشكلات شيوعا إما لخلل فى النظام الغذائى، أو فى هضم الطعام، وكلها أسباب لابد من البحث وراءها ومحاولة التخلص منها وفقا لرأى طبيب مختص ومتابع. سلطة الخضراوات مضاف إليها زيت الزيتون..سحر

>وأكدت د.هبة، على أن زيت الزيتون الساحر والطبيعى يمكنه أن يساعد على تليين الطعام، وتمييعه فى المعدة ليصبح سهلا وسريع الهضم، ولتصبح أحماض المعدة متحفزة وقادرة على هضمه والتخلص منه بسهولة ولين، وإمداده بملينات طبيعية لما يحويه زيت الزيتون من عناصر، لمنع تيبس البراز، فهو السبب الرئيسى فى الإمساك، ولتناول كميات مناسبة من زيت الزيتون، لا يوجد خليط مسهل أفضل من السلطة الخضراء كثيرة الجرجير والخس وأوراق البقدونس والشبت والكرفس وبعض الخيار، مع القليل من الطماطم، لتضاف إليها بعض قطرات زيت الزيتون وتؤكل بجانب الطعام المسلوق، ويتناولها المريض مرة يوميا أو 4 مرات أسبوعيا لينال أكبر فائدة وإخراج بدون ألم.

شبكةعيونالإخبارية

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