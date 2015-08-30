أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 6/4/2017 -
السيسي: «دول الخليج أشقاء وليسوا مجرد جيران.. وأمنهم من أمننا» -
السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية» -
مساء dmc - البدري فرغلي يكشف رقم عجز الموازنة هذا العام .. وأنا ضد الإجراءات الاقتصادية والسياسات -
انخفاض كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - منير سليمان: أصحاب المعاشات لا ينتظرون استرداد أموالهم لأنها غير موجودة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

رسميا.. طرح دواء جديد لعلاج ارتفاع الكولسترول

Google+ Print
رسميا.. طرح دواء جديد لعلاج ارتفاع الكولسترول رسميا.. طرح دواء جديد لعلاج ارتفاع الكولسترول
صدقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA فى السابع والعشرين من شهر أغسطس الجارى على تداول دواء جديد لعلاج بعض المرضى الذين يعانون من ارتفاع مستويات الكولسترول بالدم.

ويعرف الدواء الجديد باسم " Repatha"، ويحتوى على المادة الفعالة "evolocumab"، ويوجد فى صورة حقن تستخدم لخفض مستويات الكولسترول الضار "ldl" لدى المرضى الذين لا يستطيعون السيطرة على مستوياتها باستخدام العلاجات المتوفرة حالياً، وخاصة المصابين بارتفاع الكولسترول الوراثى والذين أصيبوا بتصلب الشرايين أو تعرضوا للأزمة القلبية أو السكتة الدماغية.

وأوضح التقرير أن العقار الجديد يحتوى على أجسام مضادة تستهدف بروتينا معينا يعرف باسم " PCSK9"، وتقوم بتثبيطه، وهذا البروتين مسئول عن تقليل أعداد المستقبلات فى الكبد المسئولة عن إزالة الكولسترول الضار من الدم، وبالتالى فإن تثبيط هذا البروتين، يؤدى إلى ضبط كولسترول الدم.

وتم التأكد من فاعلية وآمان عقار "Repatha" بعد خضوع 329 شخصاً لتجربة إكلينيكية استمرت 12 أسبوعاً، وكانت النتائج إيجابية للغاية، وانخفض الكولسترول بنسبة 60% تقريباً، ومن أبرز الآثار الجانبية التى تعرض لها المرضى، الأنفلونزا وآلام الظهر والتهاب الحلق.

وتمتلك شركة " Amgen" الحق الحصرى فى تسويق هذا الدواء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365