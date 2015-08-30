رسميا.. طرح دواء جديد لعلاج ارتفاع الكولسترول

صدقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA فى السابع والعشرين من شهر أغسطس الجارى على تداول دواء جديد لعلاج بعض المرضى الذين يعانون من ارتفاع مستويات الكولسترول بالدم.

ويعرف الدواء الجديد باسم " Repatha"، ويحتوى على المادة الفعالة "evolocumab"، ويوجد فى صورة حقن تستخدم لخفض مستويات الكولسترول الضار "ldl" لدى المرضى الذين لا يستطيعون السيطرة على مستوياتها باستخدام العلاجات المتوفرة حالياً، وخاصة المصابين بارتفاع الكولسترول الوراثى والذين أصيبوا بتصلب الشرايين أو تعرضوا للأزمة القلبية أو السكتة الدماغية.

وأوضح التقرير أن العقار الجديد يحتوى على أجسام مضادة تستهدف بروتينا معينا يعرف باسم " PCSK9"، وتقوم بتثبيطه، وهذا البروتين مسئول عن تقليل أعداد المستقبلات فى الكبد المسئولة عن إزالة الكولسترول الضار من الدم، وبالتالى فإن تثبيط هذا البروتين، يؤدى إلى ضبط كولسترول الدم.

وتم التأكد من فاعلية وآمان عقار "Repatha" بعد خضوع 329 شخصاً لتجربة إكلينيكية استمرت 12 أسبوعاً، وكانت النتائج إيجابية للغاية، وانخفض الكولسترول بنسبة 60% تقريباً، ومن أبرز الآثار الجانبية التى تعرض لها المرضى، الأنفلونزا وآلام الظهر والتهاب الحلق.

وتمتلك شركة " Amgen" الحق الحصرى فى تسويق هذا الدواء.