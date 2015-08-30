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"القضاء الإدارى"تنظر 10 دعاوى ضد وزير الأوقاف حول عمال مساجد بناها الأهالى

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"القضاء الإدارى"تنظر 10 دعاوى ضد وزير الأوقاف حول عمال مساجد بناها الأهالى "القضاء الإدارى"تنظر 10 دعاوى ضد وزير الأوقاف حول عمال مساجد بناها الأهالى
تنظر محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار محمد مجاهد، الأربعاء القادم، 10 دعاوى قضائية أقامها الأهالى وعمال المساجد بالمحافظة ضد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ووكيل الوزارة بكفر الشيخ ومدير إدارة ضم المساجد بصفتهم للمطالبة بإلغاء قراره بترشيح وتعيين العمال والموظفين بالمساجد المقامة بالجهود الذاتية.

وكانت المحكمة قد أجلت الدعوى فى شهر فبراير الماضى لجلسة الأربعاء القادم الموافق 2 سبتمبر لحين تقديم تقرير مفوضى الدولة بخصوص أسباب إصدار للقرار المطعون فيه، بإلغاء القرار الصادر عام 2003 الذى كان يعطى أولوية الترشيح فى التعيين بوظائف المسجد للمتبرع بالأرض والبناء بالجهود الذاتية.

وكان وزير الاوقاف قد ألغى هذا القرار دون سابق إنذار، كما كان المحاميان ياسر السعيد راضى وفوزى سرور، قد تقدما بمذكرة إلى للقضاء الإدارى بكفر الشيخ، لتحديد موعد قريب للشق المستعجل للقضايا، وتم تحديد الموعد فى الجلسات الماضية، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، النائب السابق لرئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الذى استجاب للنداءات المتكررة من الجمهور وحدد جلسات مستعجلة بشأن إلغاء قرار وزير الوقاف الجديد الذى صدر فى أول يونيو 2014، بضم المساجد بدون عمالة ولم يضم مساجد ولم يجر مسابقات عمالة حتى الآن، مما أدى إلى حدوث استياء شديد من الأهالى الذين قاموا برفع دعاوى قضائية عاجلة ضد وزير الأوقاف.
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مصر 365

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