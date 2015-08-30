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25 ألف نسمة بقرية "ونا القس" ببنى سويف يغرقون فى مياه المجارى

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يستغيث 25 الف نسمة من اهالى قرية ونا القس التابعة لمركز الواسطى شمال بنى سويف، من غمر منازلهم بالمياه الجوفية نظراً لارتفاع نسبتها وعدم تنفيذ مشروع الصرف الصحى بالقرية.

وقال محمد سيد (موظف ببنك التنمية) من أهالى القرية: "المياه الجوفية أغرقت منازلنا، والناس بدأت تلغى الدور الأول من كثرة الردم بالرمال، والمشكلة أنك مهما تردم المياه بتطلع تانى على الأرض، واحنا فى فصل الصيف والأطفال مهيئون لتلقى العدوى من أمراض الصيف بسبب الحشرات الموجودة فى المياه الجوفية".

حمدى أحمد مدرس ثانوى "المياه الجوفية خربت بيوتنا، أوضح أن عربات الكسح تملأ من منزله أربع نقلات فى الأسبوع والنقلة الواحدة بـ 50 جنيهاً، مضيفا: "عربيات الوحدة المحلية مش مكفية البلد ولازم تحجزها قبليها بفترة.. بصرف أكثر من 800 جنيه شهريا لرفع المياه الجوفية من منزلى".

أم عبدالله 65 سنة من أهالى القرية، ناشدت المسئولين قائلة: "انقذونا حرام عليكم البيوت هتقع على دماغنا ومش عارفين نعمل ايه، تعالوا شوفوا البيوت وهى عايمة فى المياه، انا مش معايا فلوس اجيب عربيات كسح ولا انا بقبض ولا عندى فلوس، يبقى خلاص اسيب العيال تنام فى المياه".

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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