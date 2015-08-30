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قبر"أحمد بك أغا" المحافظ العثمانى فى ساحة مقام الشيخ عبد الغفار بالقصير

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قبر"أحمد بك أغا" المحافظ العثمانى فى ساحة مقام الشيخ عبد الغفار بالقصير قبر"أحمد بك أغا" المحافظ العثمانى فى ساحة مقام الشيخ عبد الغفار بالقصير
تعد مدينة القصير جنوب محافظة البحر الأحمر من المدن التاريخية، إلا أن وزارة الآثار تتجاهلها.

وقال وصفى تمير، من أهالى المدينة المهتمين بتأريخها: يوجد فى المدينة ساحة كبيرة تسمى ساحة الشيخ عبد الغفار تحولت من مقام ولى إلى ساحة يتداول فيها أهالى المدينة شئون حياتهم، ويجتمعون ليتناقشون بها.

وأضاف تمير، لـ "اليوم السابع"، مع تكرار الاجتماعات وكثرة دخول وخروج أهالى المدينة فى تلك الساحة لم يلاحظ أحد اللوحة الكبيرة المكتوبة باللغة التركية، مشيرة إلى قبر محافظ القصير العثمانى أحمد بك أغا، الذى تولى محافظًا للقصير منذ عام 1894 ميلادية.

وأوضح تمير، أن محمد على قسم إلى 7 محافظات كان من بينها محافظة القصير.

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