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اللافتات وتقديم الخدمات للمواطنين أدوات مرشحى البرلمان فى بنى سويف

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تسود حالة من الهدوء بين مرشحى الفردى والأحزاب فى دوائر بنى سويف وعددها 14 دائرة، حيث يترقب معظمهم قرار اللجنة العليا للانتخابات بتحديد موعد بدء تقديم أوراق الترشح، وهناك بعض المرشحين فى دائرة مركز ومدينة بنى سويف لم يتوقفوا منذ تأجيل الانتخابات عن الدعاية من خلال تعليق اللافتات التى تحمل عبارات تهنئة المواطنين فى المناسبات والأعياد.

واستغل عدد من المرشحين المستقلين وممثلى الأحزاب احتفالات قتاة السويس بميدان الزراعيين وقاموا بتعليق لافتات دعائية انتقدها البعض بينما رآها آخرون حق للمرشحين وتعبير عن حبهم لمصر، لكن قام مسئولو الوحدة المحلية بإزالتها فى اليوم التالى للاحتفالات ما أثار غضب المرشحين.

وفى محاولة لتواصل المرشحين مع أبناء دوائرهم من مركز الواسطى شمال المحافظة إلى الفشن جنوبا، خاصة بعد قرار المحافظ المستشار محمد سليم بمنع أى مرشح من مقابلته، قام معظمهم بتقديم احتياجات ومطالب دائرته من خلال إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، وتمت الموافقة لبعضهم على مطالب الأهالى خاصة فى قرى المراكز مثل ( تجديد خطوط المياه، تركيب أعمدة إنارة) وبدأ هؤلاء فى استغلالها كنوع من الدعاية من خلال نشر صورة من الموافقة على صفحته الشخصية وحملته الانتخابية عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وكذلك وضعها ضمن منشوراته الدعائية.

لافتات المرشحين بميدان الزراعيين فى مدينة بنى سويف خلال احتفالات القناة -اليوم السابع -8 -2015
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لافتات المرشحين بميدان الزراعيين فى مدينة بنى سويف خلال احتفالات القناة

لافتات المرشحين فى ميدان المديرية -اليوم السابع -8 -2015
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لافتات المرشحين فى ميدان المديرية

لافتة لمرشح حزبى فى شارع كورنيش النيل -اليوم السابع -8 -2015
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لافتة لمرشح حزبى فى شارع كورنيش النيل

اللافتات داخل ميدان الزراعيين أثناء الاحتفالات -اليوم السابع -8 -2015
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اللافتات داخل ميدان الزراعيين أثناء الاحتفالات


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