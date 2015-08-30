إطلاق برنامج «تحصين» الفكري في النماص

اطلق مدير تعليم النماص عبدالله آل قاسم برنامج تحصين الفكري والذي سيطبق في جميع مدارس الإدارة بنين وبنات ويهتم بالأمن الفكري ومحاربة الفكر المتطرف ووسائل مواجهة الانحرافات الفكرية.

جاء ذلك خلال لقائه بقادة مدارس البنين والبنات بتعليم النماص، الذي جدد فيه الدور المهم لقائد المدرسة خصوصاً في هذا الوقت وما يتطلبه من عمل جاد ووقفة صادقة في جعل المدارس بيئة آمنة ومنبر تحصين لأفكار الطلاب والطالبات.

مؤكداً أن دورهم كبير جداً للوقوف في مواجهة هذا الانحرافات الفكرية الشاذة التي تهدف إلى زعزعة أمن الوطن واستقراره والزج به في حروب وصراعات داخلية عن طريق تجنيد أبنائه وشبابه وجعلهم أداة سهلة لتنفيذ مخططاتهم وأجنداتهم. كما شدد آل قاسم على تعزيز الوسطية وقيم التسامح والمواطنة الحقة وتعزيز اللحمة الوطنية بين طلابنا من خلال توجيه كل المنابر المدرسية والنشاطات والبرامج المختلفة لتحقيق ذلك.

وطالب آل قاسم بجعل الطالب في مقدمة الاهتمام والعمل سوياً على صناعة جيل مختلف من خلال تقديم عدد من المبادرات والأفكار التي تلامس الطالب مباشرة ويستطيع من خلالها أن يصنع الفرق وأن يشعر بأهميته وقيمته سواء في المنظومة التعليمية أو في مجتمعه وأن دور القائد المدرسي كبير جداً من خلال الإشراف المباشر وتقديم الأفكار والدعم والعون لجميع منسوبي المدرسة لتحقيق أهدافنا بكل دقة.