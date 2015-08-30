أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 6/4/2017 -
السيسي: «دول الخليج أشقاء وليسوا مجرد جيران.. وأمنهم من أمننا» -
السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية» -
مساء dmc - البدري فرغلي يكشف رقم عجز الموازنة هذا العام .. وأنا ضد الإجراءات الاقتصادية والسياسات -
انخفاض كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - منير سليمان: أصحاب المعاشات لا ينتظرون استرداد أموالهم لأنها غير موجودة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

إطلاق برنامج «تحصين» الفكري في النماص

Google+ Print

    اطلق مدير تعليم النماص عبدالله آل قاسم برنامج تحصين الفكري والذي سيطبق في جميع مدارس الإدارة بنين وبنات ويهتم بالأمن الفكري ومحاربة الفكر المتطرف ووسائل مواجهة الانحرافات الفكرية.

جاء ذلك خلال لقائه بقادة مدارس البنين والبنات بتعليم النماص، الذي جدد فيه الدور المهم لقائد المدرسة خصوصاً في هذا الوقت وما يتطلبه من عمل جاد ووقفة صادقة في جعل المدارس بيئة آمنة ومنبر تحصين لأفكار الطلاب والطالبات.

مؤكداً أن دورهم كبير جداً للوقوف في مواجهة هذا الانحرافات الفكرية الشاذة التي تهدف إلى زعزعة أمن الوطن واستقراره والزج به في حروب وصراعات داخلية عن طريق تجنيد أبنائه وشبابه وجعلهم أداة سهلة لتنفيذ مخططاتهم وأجنداتهم. كما شدد آل قاسم على تعزيز الوسطية وقيم التسامح والمواطنة الحقة وتعزيز اللحمة الوطنية بين طلابنا من خلال توجيه كل المنابر المدرسية والنشاطات والبرامج المختلفة لتحقيق ذلك.

وطالب آل قاسم بجعل الطالب في مقدمة الاهتمام والعمل سوياً على صناعة جيل مختلف من خلال تقديم عدد من المبادرات والأفكار التي تلامس الطالب مباشرة ويستطيع من خلالها أن يصنع الفرق وأن يشعر بأهميته وقيمته سواء في المنظومة التعليمية أو في مجتمعه وأن دور القائد المدرسي كبير جداً من خلال الإشراف المباشر وتقديم الأفكار والدعم والعون لجميع منسوبي المدرسة لتحقيق أهدافنا بكل دقة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية