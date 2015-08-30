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القبض على 3 ليبيين عقب مأساة غرق سفينة مهاجرين الأسبوع الماضى

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القبض على 3 ليبيين عقب مأساة غرق سفينة مهاجرين الأسبوع الماضى القبض على 3 ليبيين عقب مأساة غرق سفينة مهاجرين الأسبوع الماضى
أعلنت وزارة الداخلية الليبية أمس السبت إن السلطات فى البلاد ألقت القبض على ثلاثة ليبيين على صلة بحادث غرق سفينة فى الأسبوع الماضى حيث يعتقد أنه أدى إلى مقتل 250 مهاجرا على الأقل.

وقالت منظمة "ميجرانت ريبورت" غير الهادفة للربح ومقرها مالطا إن السلطات الليبية ألقت القبض على الرجال الثلاثة وهم إلياس كريشمن 21 عاما وأيوب عسكير 32 عاما ونسيم عزبى 26 عاما فى ساعة متأخرة ليلة الخميس فى مدينة زوارة الساحلية في حملة مداهمات نادرة على مهربى البشر .

والمعتقلون الثلاثة على صلة بمزاعم بأنهم قاموا بتحميل قارب خشبى بـ 430 مهاجرا يحاولون الوصول إلى أوروبا ، وانقلب القارب يوم الخميس على بعد مسافة تتراوح بين ثمانية و20 كيلومترا قبالة زوارة.
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