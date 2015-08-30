السعودية تبدأ فى إيقاف الحجاج غير النظاميين لمنع ظاهرة "المشى على الأقدام"

جددت السلطات السعودية إطلاق حملتها للعام السادس "لا حج بدون تصريح" لمنع تسلل حجاج الداخل، ويأتى ذلك تزامنا مع حملة تقليص أعداد حجاج الداخل والخارج لما يشهده المسجد الحرام هذه الأيام من أعمال كبيرة فى التوسعة والخدمات.

وأكد عادل حنفى، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريبن فى الخارج بالسعودية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن سلطات المملكة بدأت تتخذ الإجراءات لإيقاف الحجاج غير النظاميين لمنع التجاوزات، وتأصيلاً لمفهوم الحج النظامى دون سواه من خلال الحصول على التصريح الرسمى للحج، وهذا التوجه يشعر الحاج والمعتمر بالإحساس بالمسئولية وهو يستعد لأداء الفريضة ويحفزه على المبادرة لتغيير سلوكياته، والالتزام بتعليمات وأنظمة الحج، وأن تأدية الشعيرة بدون تصريح يعد تعدياً على الحجاج وأهداف الحج.

وقال حنفى، إن الجهات الحكومية المعنية ستكثف نقاط التفتيش والفرز الأمنية فى جميع مداخل العاصمة المقدسة "مكة"، لمنع دخول حجاج الداخل الذين لا يحملون تصاريح الحج لهذا العام بالإضافة إلى ضبط مهربى الحجاج إلى المشاعر المقدسة.

واستنكر عادل، ظاهرة مشى الحجاج المخالفين على الأقدام للالتفاف حول نقاط الفرز والتفتيش، ما كان له أثره فى بروز ظاهرة الافتراش فى الحج، خاصة أن الحجاج المخالفين وغير الحاصلين على تصاريح الحج لا يجدون مؤسسات تخدمهم، كما لا يسكنون فى مخيمات الحجاج فى منى وعرفات، ما يزيد من ظاهرة الافتراش فى المشاعر المقدسة، ويعرض المخالفين لمخاطر صحية وأمنية، على حد قوله.