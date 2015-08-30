المقاومة فى تعز تعلن مقتل 16 حوثيا جراء غارات التحالف

أعلنت المقاومة الشعبية فى اليمن مساء السبت عن مقتل 16 حوثيا جراء غارات شنتها قوات التحالف على مواقع عسكرية بمحافظة تعز وسط اليمن.

وقالت المقاومة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن الغارات استهدفت مواقع عسكرية للحوثيين وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمنى السابق على صالح في باب المندب.

وفي سياق متصل، ذكرت المقاومة أن العميد الركن عدنان الحمادى قائد اللواء 35 في تعز،" أكد أن أفراد الجيش الوطني مسنودين برجال المقاومة لا زالوا في منطقة عقاقه وحدائق الصالح والمدخل الغربي للمدينة، نافياً أنباء انسحاب المقاومة منها".